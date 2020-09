Banche: riprende corsa in Borsa, Unicredit +5%

NI

(ANSA) - MILANO, 28 SET - Tornano gli acquisti sulle banche in Piazza Affari: anche sulle ipotesi di aggregazioni nel settore, quasi tutti i titoli del comparto hanno segnato forti rialzi, con Unicredit che ha chiuso in aumento del 5,4% a 7,1 euro. Molto bene anche Banca Generali (+4,6% finale), Mediobanca (+4%) seguita da Generali assicurazioni, in aumento del 3,9% a quota dodici euro. Cauta Banco Bpm (+1,1%) dopo le corse recenti e in calo invece dello 0,4% Monte dei Paschi. (ANSA).