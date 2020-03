Auto: vendite Europa in calo del 7,2% a febbraio

ANG

(ANSA) - TORINO, 18 MAR - Il mercato europeo dell'auto chiude febbraio con un segno negativo: le immatricolazioni in Ue più Paesi Efta e Regno Unito - secondo i dati dell'Acea, l'associazione dei costruttori europei - sono state 1.066.794, il 7,2% in meno dello stesso mese del 2019. Il bimestre chiude con 2.202.010 vetture vendute (-7,3%). In calo anche il gruppo Fca che ha immatricolato 74.852 auto (-6,9) ma in crescita i brand Fiat e Lancia. "Sul mercato incombe il Coronavirus. L'impatto sarà molto duro", dice Gian Primo Quagliano, presidente del Centro Studi Promotor. (ANSA).