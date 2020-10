Atlantia corre in Borsa dopo l'esclusiva a Cdp per Aspi

ALG

(ANSA) - MILANO, 14 OTT - Partenza a razzo per Atlantia a Piazza Affari dopo l'avvio di trattative in esclusiva con Cdp per la cessione della quota dell'88% in Autostrade per l'Italia. La holding della famiglia Benetton, che vede allontanarsi così lo spettro della revoca della concessione, avanza del 5,6% a 14 euro. In avvio di contrattazioni il titolo non era riuscito a scambiare a causa delle pressioni al rialzo. (ANSA).