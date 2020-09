Aerei: proroga continuità Sardegna sino al 31 gennaio 2021

FO

(ANSA) - CAGLIARI, 14 SET - C'è la proroga di tre mesi del regime di continuità territoriale aerea da e per la Sardegna, in scadenza il 24 ottobre. Lo conferma all'ANSA l'assessore regionale dei Trasporti Giorgio Todde. L'attuale regime resterà in vigore sino al 31 gennaio 2021. La Regione è riuscita a "strappare" un mese in più dal ministero dei Trasporti, considerato il termine del 31 dicembre originariamente ipotizzato dal Mit. Anche da Alitalia arriva conferma che il vettore sta predisponendo tutte le attività per poter mettere in vendita nei prossimi giorni e fino a fine gennaio, a tariffe agevolate, i voli tra Cagliari, Alghero, Olbia e gli scali di Fiumicino e Linate. (ANSA).