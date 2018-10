VICENZA. Il pentito di camorra accusato di aver violentato la figlia. Lo avrebbe fatto per anni, fino a quando la ragazza non aveva trovato il coraggio di parlarne con la mamma e quest'ultima non aveva sporto denuncia. Il giudice, accogliendo la richiesta del pubblico ministero, ha rinviato a giudizio R.S., 48 anni, napoletano (le iniziali sono a tutela della figlia, altrimenti riconoscibile), oggi in carcere in Campania. Deve difendersi dall'accusa di violenza sessuale aggravata. Il processo è in programma a metà febbraio davanti al collegio.

I fatti contestati dalla procura sarebbero avvenuti fino al 2015, quando la figlia si era ribellata. Per lunghi anni, a partire dal 2008, stando a quanto ricostruito dagli inquirenti, era stata costretta a subire le attenzioni morbose del padre, che erano sfociate anche in rapporti sessuali completi. All'epoca, l'imputato era un collaboratore di giustizia, e abitava con la famiglia fra Vicenza e Creazzo, sotto protezione. La presunta vittima oggi ha 21 anni, e le molestie sarebbero iniziate quando ne aveva 11.

D.N.