Un vicentino fa il proprio ingresso nell’Olimpo di Wine Spectator. Meglio: un vino vicentino entra nella classifica dei migliori prodotti stilata dalla prestigiosa rivista newyorkese. Stiamo parlando dell’Acininobili di Fausto Maculan, il produttore con sede a Breganze, che l’anno scorso ha festeggiato la quarantesima vendemmia. L’annata è quella del 2009. Questo “nettare” è entrato nella selezione delle “magnifiche 107”, ossia le bottiglie che rappresentano – secondo gli americani – il meglio dell’offerta tricolore. Il dettaglio, per nulla indifferente, è che tutti questi vini italiani hanno un mercato anche negli Stati Uniti. «Questa è la condizione minima – osserva soddisfatto Fausto Maculan -. Per quanto riguarda i miei vini, circa un terzo della produzione destinata all’estero finisce sul mercato statunitense». Il successo, oltre il giudizio di merito sul vino, affonda le radici nei rigidi parametri utilizzati dai critici della rivista. Per usare un paragone piuttosto grezzo e non privo di insidie, Wine Spectator è per il vino ciò che Vogue è per la moda. In comune non hanno solo le redazioni a New York, nell’Eighth Avenue, la prima, a Time Square, la seconda. Ma entrambe condividono l’ambizione di influenzare, informare e “dettare legge” sui rispettivi argomenti. La premessa è necessaria per approdare a uno degli elementi che contraddistingue Wine Spectator da altre riviste specializzate: un approccio pratico ai prodotti, tipicamente statunitense, non elitario, libero da legami tra chi propone un vino e chi poi è destinato ad assaggiarlo. «Sintetizzando – spiega Maculan – la loro visione può essere considerata come chi guarda le cose dalla parte del consumatore». Mettiamola così: una bottiglia da 500 euro può avere un mercato se si ipotizza che l’anno successivo il valore della bottiglia stessa salga a 550 o 600 euro. Altrimenti si tratta di una bottiglia da collezione (settore per altro cui la rivista riserva pagine ad hoc). «Il collezionismo è un settore sicuramente importante – concede Maculan -. Ma chi acquista una bottiglia del genere per poi bere il suo contenuto lo fa in prospettiva. Nel senso che l’apertura di una bottiglia dal valore commerciale di 500, 1.000 o più euro, deve avvenire all’interno di un contesto particolare, deve avere una sua logica di consumo». La filosofia Wine Spectator si traduce così. L’azienda interessata viene contattata dai responsabili della rivista. Come detto, la condizione essenziale è che l’azienda abbia un mercato negli Stati Uniti. È poi l’azienda stessa a proporre un vino. I critici, poi, approveranno o meno la scelta. «Rispetto allo scorso anno – dice Maculan – Wine Spectator ha inserito sette bottiglie in più. Evidentemente qualcuno ha pensato che 100 proposte non fossero sufficienti per contenere tutto il buono della produzione italiana». Tra i nuovi entrati, a fare compagnia a Maculan, altre sedici bottiglie dal resto del Belpaese. Tre le regioni, a conferma di una tradizione capace di reinventarsi nella qualità, il Veneto che ha incrementato le new entry con tre

nuove proposte, portandole in totale a 15. Va detto che, tra i veneti, Maculan è appunto l’unico produttore vicentino. Per numero di proposte, per dire, hanno fatto meglio solo il Piemonte (16) e la Toscana (25).



FE.MU.