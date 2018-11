La maratona del bene ha già raccolto oltre 8 mila euro. Dopo averle conosciute una ad una nei giorni scorsi, torniamo oggi a presentare tutte e cinque le associazioni vicentine a cui possiamo fare una donazione. Sono volti e storie di sofferenza ma anche di impegno e di generosità che meritano attenzione e un piccolo o grande aiuto. La maratona si concluderà lunedì prossimo 3 dicembre con una grande serata in diretta televisiva su Telearena. Al programma parteciperanno, oltre alle associazioni coinvolte, personaggi del mondo dello spettacolo e delle istituzioni delle tre province.

Ecco le cinque associazioni vicentine coinvolte

ANDOS (MONTECCHIO MAGGIORE). Le donne prima di tutto. È questa una delle ragioni, se non la principale, che ha convinto Piera Pozza e il senologo Graziano Meneghini della necessità di una sezione Andos a Montecchio Maggiore. Il gruppo dell'Associazione delle donne operate al seno nasce nel 1998 e ha la sede all'interno dell'ospedale civile. Da vent'anni la presidente è Pozza mentre Meneghini è capo e coordinatore del comitato scientifico dell'associazione. L'obiettivo dell'onlus abbraccia l'idea di aiutare le donne colpite dal tumore al seno. E questo intento si traduce in un ampio ventaglio di servizi. Uno dei più importanti è il supporto psicologico, fulcro fondamentale dell'azione delle volontarie. Il dramma per le donne, spiegano Pozza e Meneghini «non inizia con la diagnosi e non finisci con l'operazione. C'è anche un dopo. Ci sono la riabilitazione e le cure. Noi aiutiamo le donne in molti modi. Non ultimo conservare la loro femminilità». Dal 1998 a oggi gli interventi chirurgici destinati a rimuovere il cancro hanno fatto passi da gigante. Sono meno invasivi e accompagnati da terapie e accorgimenti che una volta non esistevano. A questo «si accompagna un dato preoccupante. L'età media delle donne colpite dal tumore si è abbassata sensibilmente. Ecco perché la prevenzione è importante. Così come è decisiva l'attività di Andos, che offre aiuto e testimonianza».

BRAIN (ALTAVILLA). Nella palestra inondata dal sole la mattinata passa veloce tra la riabilitazione, gli esercizi manuali, la musica. È il momento del caffè quando Luigi, seduto accanto ai suoi compagni di avventura, perché solo sventura non può essere, si lascia andare ai ricordi della sua vita "prima". Prima dell'incidente, del coma e dell'ingresso nella comunità di Altvilla dell'associazione Brain, la onlus fondata nel 1993 dalla logopedista e attuale presidente Edda Sgarabottolo per aiutare le vittime (e le loro famiglie) di traumi cranici e gravi lesioni cerebrali. «Ero un direttore commerciale in un'azienda di Padova, la mia città - racconta Luigi - quando sono rimasto coinvolto in un grave incidente stradale. È successo 3 anni fa, ero in auto con mio figlio di ritorno da una partita quando un camion ci venne addosso». Per il bambino non ci furono complicazioni successive, per lui, purtroppo, dopo un mese di coma l'esistenza cambiò completamente. «Non è facile - prova a spiegare - però ho ancora la mia famiglia, vivo con mia moglie Michela e i miei figli». A sostenerlo e a dargli forza, ogni giorno, ci sono i volontari e gli operatori dell'associazione che ad Altavilla si prendono cura di centinaia di persone con danni motori, cognitivi e comportamentali. Casa "La Rocca" è infatti la prima casa famiglia in Veneto per le vittime di trauma cranico encefalico.

CE.I.S. (SCHIO). Qualcuno, prima di essere accompagnato in via Lago di Vico dove dal 1994 è aperta la comunità "La Rocca" del Ce.i.s, dormiva sotto i ponti. Qualcun altro nella sua cameretta di adolescente. Qualcuno spacciava ed è stato spedito a disintossicarsi e a scontare la pena alternativa, qualcun'altra, ha un bimbo che la aspetta a casa, una volta completato il percorso di recupero. Sono tante le storie che si intrecciano nelle stanze del Ce.i.s, il Centro vicentino di solidarietà nato nel 1987 a Schio dopo la prima esperienza avviata a Verona da don Mariano Ronconi. A raccogliere e a viverle nel suo ruolo di responsabile del servizio di pronta accoglienza è la psicoterapeuta Elisa Pinton, che spiega anche come, negli anni, sia cambiato l'approccio e la terapia nei confronti dei tossicodipendenti. «Una volta si predisponevano dei trattamenti standard e si pensava più che altro alla sola disintossicazione - spiega - mentre oggi si studiano percorsi individuali e si dà grande peso all'aspetto psichico e psicologico». Questo grazie alla disponibilità di tre strutture: oltre a "La Rocca" sono infatti attive le comunità residenziali "Silvia Pegoraro" e "Betania". Del Ce.i.s fa parte anche, dal 2001, una cooperativa per il lavoro che rappresenta la prima forma di impiego per chi ritorna alla vita.

CONCA D'ORO (BASSANO). I vent'anni da festeggiare nel 2019, cinquanta persone, metà delle quali con disabilità, che ogni giorno lavorano nei campi o nei laboratori e una casa-famiglia che fa scuola in Veneto e non solo. Questa è la fattoria sociale "Conca d'Oro" di via Rivoltella Bassa, a nord del centro storico di Bassano. Concepito sul finire degli anni '90 anche per riqualificare alcuni terreni e una fattoria di proprietà della fondazione Pirani-Cremona, il progetto è cresciuto e oggi è un modello con tanto di certificazione di qualità del ministero delle politiche sociali. «Abbiamo inventato il concetto di "disabilità generativa" - dice il cofondatore Fabio Comunello, psicoterapeuta e docente universitario - perché consideriamo le persone disabili capaci di competenze, esattamente come gli altri». E non è raro che alla conca d'Oro siano proprio i cosiddetti disabili a farsi insegnanti per i nuovi arrivati. «Se mi chiedono di pensare a due momenti particolarmente emozionanti - riprende Comunello - torno a quando dal forno della fattoria è uscito per la prima volta il pane, e a quando il ministero ci chiamò a far parte della commissione per la legge sulle fattorie sociali. Il primo episodio si lega a un prodotto fatto con le nostre mani, a un traguardo fondamentale per i ragazzi; il secondo a un riconoscimento che vale una medaglia e ci invita a proseguire migliorandoci sempre».

FONDAZIONE SAN BORTOLO (VICENZA). La Fondazione San Bortolo è una onlus costituita nel 2008 per sostenere l'ospedale di Vicenza. L'idea nacque da un'intuizione tra l'industriale dell'acciaio Nicola Amenduni e dall'allora direttore generale dell'Ulss 6 Antonio Alessandri. All'epoca la sanità pubblica soffriva più di altri settori della spending review e, di conseguenza, della mancanza di investimenti. Così, in breve tempo, Amenduni e Alessandri coinvolgono nell'iniziativa altri imprenditori. Tra questi c'è Gian Carlo Ferretto, fondatore dell'omonimo gruppo industriale, che diventa presidente dell'onlus. L'impegno si traduce in numerose raccolta fondi che servono ad acquistare strumenti ad alta tecnologia per l'ospedale o per restaurare interi reparti. I beneficiari non sono solo i medici che operano con strumenti all'avanguardia, ma a giovarsi dei risultati sono soprattutto i pazienti che possono usufruire di cure e servizi d'eccellenza. Uno dei primi interventi più significativi che si ricordi è stato il restauro del reparto di oculistica diretto da Roberto Cian nel 2011. La fondazione raccolse 200 mila euro che furono investiti sia in macchinari sia nei locali e negli spazi del reparto. Grazie a questo lavoro oggi oculistica è un punto di riferimento regionale del settore. I pazienti arrivano anche da altre province del Veneto e da altre regioni.