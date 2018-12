Jerry Calà tace. Dopo qualche secondo sospira. Poi risponde secco, alla richiesta di raccontare il suo lato solidale: «Non mi piace parlare della beneficenza che faccio e che ho fatto in passato. Le buone azioni si compiono in silenzio, lontane dal clamore, senza vantarsene. Non si usa la beneficenza per farsi pubblicità». Non utilizza mezzi termini l'attore cabarettista veronese, componente del famoso gruppo I Gatti di Vicolo Miracoli che lunedì sera sarà tra gli ospiti d'onore alla serata conclusiva della campagna V.V.B. promossa dal Gruppo Athesis con i quotidiani L'Arena, il Giornale di Vicenza e Bresciaoggi e che sarà trasmessa in diretta su TeleArena.

TUTTI I DETTAGLI DELL'INIZIATIVA QUI

Ma qualcosa del suo lato solidale Jerry Calà, poi, decide di confessare: «Quando mi propongono di partecipare come testimonial a qualche iniziativa benefica dove l'intero ricavato sarà consegnato direttamente ad un'associazione per uno scopo ben preciso, accetto sempre ben volentieri. Mi piace spendermi per associazioni e iniziative sul territorio, che abbiano degli obiettivi ben precisi. Un artista», specifica Calà, «quando gli propongono di partecipare a iniziative benefiche, sceglie quella che più lo coinvolge e lo rassicura. E io prediligo piccoli gruppi di volontari con obiettivi concreti e tangibili».Durante il tour in Italia in onore dei suoi quarant'anni di carriera, Jerry Calà decise di festeggiare assieme a Abeo, l'associazione veronese che opera a sostegno delle famiglie di bambini affetti da tumori e leucemie. «Misi in scena uno spettacolo musicale che ripercorreva la mia storia professionale. A Verona mi esibii sul palco del Teatro Nuovo», racconta l'attore, «e il ricavato dello spettacolo veronese fu versato a favore di Abeo, a cui sono molto legato. Negli anni scorsi ho supportato anche don Mazzi e molte sue iniziative, ma preferirei non aggiungere altro».

V.V.B. la maratona del bene promossa dal Gruppo Athesis, viaggia oltre quota 13mila euro raccolti. Il ricavato sarà donato a cinque associazioni vicentine (Andos, Brain, Ce.i.s, Conca d'Oro, Fondazione San Bortolo).

«È lodevole il grande cuore e la grande solidarietà dimostrata in queste ore dai lettori per le associazioni di volontariato che operano nei territori veronese, vicentino e bresciano», commenta Jerry Calà, «a maggior ragione se pensiamo che, al giorno d'oggi, le famiglie hanno un budget sempre più limitato. Verona, Vicenza e Brescia sono però città ricche», conclude Calà, «dove molti potrebbero contribuire in maniera cospicua anche a questa iniziativa. Mi piacerebbe invitare tutte le realtà forti a fare uno sforzo, che poi per loro non sarebbe nemmeno poi un grande sforzo».

«È un momento molto felice, sia della mia vita sia della mia carriera», aggiunge Calà, l'attore cabarettista veronese che stasera si siederà dietro al bancone di Fabio Fazio, su Rai Uno, ospite della trasmissione Che tempo che fa. Da qualche anno Calà sta girando con successo l'Italia con un suo personalissimo show nel quale, accompagnato da una band musicale, mescola canzoni e comicità. «Sto solcando i teatri e i locali di tutta Italia», spiega, «dove porto il mio nuovo spettacolo "Non sono bello, piaccio- restyling" che ha già fatto il tutto esaurito al Teatro Nuovo di Milano e a Bologna. È una rivisitazione della versione precedente alla quale ho aggiunto delle novità. Sono molto felice di come sta andando soprattutto perché tra il pubblico vedo tanti giovani, tanti ragazzi che hanno riscoperto i miei film e che mi seguono con entusiasmo». Lo spettacolo di Calà sarà presto anche in Veneto: «Il 23 febbraio sarò al teatro di Lonigo dove lo show sarà legato anche a un'iniziativa benefica».

Serena Marchi