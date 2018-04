VICENZA. «Ribadire che le persone e i loro diritti hanno più valore di ogni esigenza di mercato». Sono queste le motivazioni con cui una rete di associazioni studentesche porterà in dono una rosa ai lavoratori e alle lavoratrici per i quali domani sarà una giornata di lavoro come un'altra. Si terrà anche a Vicenza l'iniziativa promossa da Fornaci Rosse, Binario 1, Rete degli studenti medi del Veneto, StudentiPer - Udu Padova, Udu Venezia e Udu Verona.

«Vogliamo che il primo maggio sia la festa di tutti i lavoratori, la nostra festa», si legge nel comunicato che annuncia il gesto simbolico. Portatore di una speranza che però «si scontra con la realtà di un Paese in cui anche quest'anno stiamo assistendo alle aperture insensate di negozi, supermercati e centri commerciali nei giorni della festa della Liberazione e della festa del lavoro». Segnale, dicono i promotori, «di una società che nega il valore della persona e del lavoro. Per questo anche quest'anno il primo maggio saremo nei negozi e nei centri commerciali, non per fare shopping ma per regalare rose rosse a tutte le lavoratrici e a tutti i lavoratori».

In città, le aperture nella giornata di domani saranno «a macchia di leopardo», conferma il direttore di Confcommercio, Ernesto Boschiero. Con alcuni punti vendita «del settore alimentare che rimarranno aperti solo al mattino. Ma anche le serrande di qualche negozio di abbigliamento rimarranno alzate». In centro storico «bar e ristoranti saranno in generale aperti e i turisti troveranno una città accogliente».

Intanto, la categoria guarda con speranza alla proposta approvata dalla giunta regionale del Veneto di mettere un freno alle aperture senza regole, obbligando la chiusura in alcune giornate, come il primo e il 6 gennaio, il 25 aprile, la domenica di Pasqua, il lunedì dopo Pasqua, il primo maggio, il 2 giugno, Ferragosto, il primo novembre, l'8, il 25 e il 26 dicembre. Ritornando, di fatto, alla situazione che precedeva il 2011, l'anno in cui il decreto Monti liberalizzò il settore. «Abbiamo sposato tale proposta - conclude Boschiero -. Bisogna reintrodurre l'obbligo di chiusura festiva in determinate giornate. L'attuale sistema non ha portato benefici al commercio, i fatturati non cambiano, sono semplicemente spalmati su 7 giorni, anziché 6».

L.P.