Sono scaduti oggi alle 12 i termini per la presentazione delle liste in vista delle elezioni Comunali del prossimo 10 giugno. Nel vicentino saranno dieci i Comuni chiamati alle urne: Vicenza, Bolzano Vicentino, Castelgomberto, Chiampo, Enego, Marostica, Quinto Vicentino, Recoaro Terme, Rossano Veneto e il neonato Comune di Barbarano-Mossano, all'esordio dopo la fusione tra i due paesi.

Per quanto riguarda il capoluogo è confermata l'assenza del Movimento Cinque Stelle nella corsa a sindaco di Vicenza. I rappresentanti grillini hanno sperato sino all’ultimo in un ripensamento da parte dei vertici nazionali del movimento ma questi non hanno fatto arrivare l’autorizzazione a utilizzare il simbolo e quindi la certificazione necessaria per presentare le liste. Il candidato sindaco, Francesco Di Bartolo, assieme ai 32 candidati consiglieri comunali e gli attivisti, hanno comunque proceduto a presentare la propria richiesta, allegando anche le 500 firme raccolte in città nelle settimane scorse, pur sapendo che non potrà essere accolta. Alla chiusura della presentazione delle liste sono rimasti dunque sei i candidati sindaco a Vicenza.

Qui di seguito i candidati sindaco nei rispettivi Comuni: domani sul quotidiano in edicola uno speciale di otto pagine, con approfondimenti e tutti i nomi dei candidati consiglieri.

VICENZA

OTELLO DALLA ROSA (Partito Democratico, Quartieri al centro, Vinova - Dalla Rosa, Da adesso in poi - Civici per Vicenza, Coalizione civica per Vicenza)

FRANCESCO RUCCO (Rucco sindaco, Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia, Lista Cicero, Vicenza ai Vicentini, Il Popolo della Famiglia)

ANDREA MAROSO (Siamo Veneto)

LEONARDO BANO (No privilegi politici)

FRANCA EQUIZI (Grande Nord)

FILIPPO ALBERTIN (Potere al Popolo)

BARBARANO-MOSSANO

CRISTIANO PRETTO (Impegno Comune)

CARLO PEGORARO (Lega)

BOLZANO VICENTINO

MASSIMO BERDIN (Vivere Bolzano)

DANIELE GALVAN (Bolzano per tutti Lisiera Ospedaletto)

GIANLUIGI FELTRIN (Bolzano Futura)

CASTELGOMBERTO

GIULIANO DE FRANCESCHI (Il nostro paese Giuliano De Franceschi sindaco)

DAVIDE DORANTANI (Lista civica per Castelgomberto Dorantani sindaco)

ANDREA COCCO (Lista civica Insieme per Castelgomberto e Valle)

CHIAMPO

MARIANO VANTIN (Lega)

MATTEO MACILOTTI (Lista civica Nuova Chiampo)

ENEGO

IVO BOSCARDIN (Un futuro per Enego)

DAVIDE ALLEGRI (Tutti per Enego)

MAROSTICA

GIORGIO SANTINI (Impegno per Marostica - Giorgio Santini sindaco)

MARIATERESA COSTA (AMarostica sindaco Costa)

MARICA DALLA VALLE (Marostica Più - Lista civica Marica Dalla Valle)

MATTEO MOZZO (Lista Lega - Vivere Marostica - Mozzo sindaco)

QUINTO VICENTINO

RENZO SEGATO (ViviAmo Quinto Insieme)

ANDREA MIAZZOLO (Un futuro per Quinto)

RECOARO TERME

DAVIDE BRANCO (Uniti per Recoaro Terme, Lega)

GIOVANNI CEOLA (Ceola sindaco Insieme per Recoaro Terme)

ANDREA CECCHETTO (Recoaro civica Cecchetto sindaco)

ROSSANO VENETO

MORENA MARTINI (Rossano 2023 Morena Martini sindaco)

GILBERTO TREVISAN (Progetto Rossano Trevisan)

PAOLA GANASSIN (Lega)