Altri due giorni di pioggia nel Vicentino, con allerta rossa per i corsi d'acqua minori e il rischio smottamenti. Dopo la breve tregua di ieri, dunque, la guardia torna ad alzarsi sia in provincia che nel resto della regione. Secondo il bollettino del centro funzionale decentrato della Regione, in Veneto tra la mattina e il pomeriggio di oggi sono previsti dai 20 agli 80 millimetri di acqua, a seconda delle zone. In città osservato speciale sarà ancora una volta il Bacchiglione, che oggi alle 18 a Ponte degli Angeli dovrebbe registrare un innalzamento fino ai 2,95 metri, un livello comunque lontano dal limite di guardia, fissato a 4,5 metri. Apprensione, soprattutto, per i comuni dell'Alto Vicentino e dell'Altopiano ancora alle prese con l'emergenza dopo i pesanti danni di inizio settimana.

Alessia Zorzan