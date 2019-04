VICENZA. Tutti i capoluoghi del Veneto «fanno squadra» contro l’inquinamento da Pm10 e polveri sottili. Oggi in Municipio a Vicenza si è tenuto un incontro di coordinamento tra gli assessori all’ambiente delle città capoluogo del Veneto sui provvedimenti antismog e sul nuovo accordo di programma per l’adozione di misure congiunte. Dopo un bilancio sull’efficacia dei provvedimenti presi, a partire dai divieti di transito delle auto più inquinanti, sono state programmate le iniziative congiunte che concretizzeremo nei prossimi mesi e che verranno sottoposte all’attenzione della Regione. Il primo passo sarà rappresentato dal cosiddetto «protocollo aria». «Entro inizio maggio - ha spiegato Lucio Zoppello, assessore berico al territorio - porteremo nelle rispettive giunte il testo del protocollo di intesa per il coordinamento delle attività di supporto alle azioni previste nel piano regionale di tutela e risanamento dell’atmosfera e finalizzate al contenimento dell’inquinamento da polveri sottili. Redigeremo, inoltre, un’ordinanza comune per fare in modo che le deroghe siano il più possibile omogenee nei vari Comuni». L’intenzione degli amministratori veneti è quella di proseguire nell’organizzazione degli incontri tra amministrazioni vista l’importanza del tema che tocca da vicino la salute dei cittadini. Oltre a Zoppello, che rappresentava Vicenza, erano presenti l’assessore Alessandro Manera per Treviso, Chiara Gallani per Padova, Ilaria Segala per Verona, a cui si sono aggiunti tecnici dei comuni di Venezia, Rovigo e Belluno.