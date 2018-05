VICENZA. A un mese esatto dal voto del 10 giugno e a meno di 48 ore dalla scadenza per la presentazione ufficiale delle liste, la corsa a Palazzo Trissino rischia di perdere uno dei protagonisti. È il Movimento 5 Stelle cittadino, con il candidato sindaco Francesco Di Bartolo. Da quanto si apprende, infatti, non c'è la certificazione per l'utilizzo del simbolo che di norma deve arrivare dal M5s nazionale. La conferma anche sul sito pentastellato, dove nell'elenco delle liste 5 Stelle alle elezioni del 2018, in Veneto non compare Vicenza. Salvo sorprese, dunque, il M5s non sarà della partita per l'elezione del sindaco. I termini per la presentazione delle liste scadranno alle 12 di sabato 12 maggio.