VICENZA. La scuola perde iscritti e da un anno all’altro si ritrova con un calo di alunni da codice rosso. L’ultima circolare del Ministero che comunica ai Provveditorati il contingente del personale docente per il prossimo anno scolastico - 48.182 posti contro i precedenti 42.232 - ha fatto sobbalzare dirigenti e insegnanti per numeri definiti preoccupanti che fanno del Veneto una regione colabrodo dal punto di vista degli studenti. A settembre 2018 saranno 6.616 gli alunni che mancheranno all’appello nelle scuole di ogni ordine e grado in tutta la regione (si passa da 598.924 a 592.308), con un segno meno più marcato alle elementari.

Delle sette città capoluogo è Vicenza a dare nell'occhio: gli attuali 115.662 iscritti diventeranno 114.141 per un’emorragia di 1.521 alunni che supera nettamente quella delle altre province. Il calo di iscritti è riflesso dell’andamento demografico generale.

Lo ricorda Simonetta Bertarelli, dirigente dell’istituto comprensivo 9: «La denatalità che affligge il nostro Paese non è nemmeno più compensata dalla presenza di alunni stranieri perché anche questi si trasferiscono e le stesse famiglie fanno meno figli». Il sindacato Snals, con Doriano Zordan, lancia l’allarme: «Negli anni c’è anche il rischio di perdere posti di lavoro».