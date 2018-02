VICENZA. Infortunio mortale sul lavoro questa mattina intorno alle 8.40 alle acciaiere Beltrame, in viale della Scienza. A perdere la vita un operaio di 35 anni. Immediati i soccorsi, con la chiamata al 118 e la corsa in ospedale, ma per l'uomo non c'è stato nulla da fare.

Secondo le prime informazioni l’operaio si trovava su un ponteggio quando è stato colpito in pieno volto dopo lo scoppio di una tubatura a ad alta pressione: indagini in corso da parte dei tecnici dello Spisal.

Articolo in aggiornamento