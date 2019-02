VICENZA. Nasce con il cesareo. È un prematuro di 25 settimane, un maschietto di soli 670 grammi. Attorno a lui ginecologi, pediatri anestesisti, neonatologi, infermieri. Ed è ora che la dottoressa Stefania Vedovato, responsabile dell’unità semplice dipartimentale di patologia neonatale, una delle sezioni superspecialistiche della pediatria del San Bortolo guidata dal primario Massimo Bellettato, pone in atto una nuova tecnica provata in 4 mesi di simulazioni. Il piccolo viene adagiato sulla pancia della mamma. L’anestesista gli copre il viso con la mascherina dell’ossigeno per aiutarlo a respirare meglio. Poi il neonato resta così in questa posizione per 3 minuti collegato con il cordone ombelicale lungo 25 centimetri alla placenta della madre, come fosse ancora un feto. Il funicolo, che durante i mesi della gravidanza, gli ha consentito di ricevere il nutrimento materno, non viene tagliato subito, anzi, con il termine medico usato dagli ostetrici, non è clampato, dall’inglese “clamp” che significa “morsetto”. Il vaso comunicante resta integro ancora 180 secondi per favorire il passaggio del sangue dalla placenta al neonato. Non è altro che una trasfusione di sangue attraverso il cordone. «Serve – spiega la Vedovato – a stabilizzare il circolo e ad evitare emorragie cerebrali, che in bambini di questo peso è uno dei rischi più gravi e ricorrenti». È la prima volta, con un prematuro del genere, che questa tecnica ancora sperimentale, per la quale si è dovuto anche chiedere il benestare del comitato etico, si applica a Vicenza e nel Veneto, e una delle prime in assoluto, dopo il Mangiagalli di Milano e il Careggi di Firenze, in Italia.

Franco Pepe