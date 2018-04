VICENZA. Il fenomeno dell’abbandono dei rifiuti oltre a suscitare l’indignazione di molti cittadini ora incendia anche la campagna elettorale per le Comunali del 10 giugno. Dal candidato sindaco di Siamo Veneto, Andrea Maroso, che evoca gli scenari più neri («Vogliamo finire come a Napoli?») al coordinatore vicentino di Fratelli d’Italia, Daniele Pedrazzoli, che tira in ballo «l’educazione di alcuni» e «l’inerzia dell’amministrazione».

Sul fronte delle misure di contrasto, l’assessore all’ambiente Antonio Dalla Pozza, annuncia che «prima della fine del mandato potrebbe scattare l’ordinanza che triplica l’importo delle multe da 100 a 300 euro per i trasgressori».

Laura Pilastro