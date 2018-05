VICENZA. Novecento tonnellate di smog. Una montagna di polveri sottili e particolato. È quanto è stato emesso, in un anno, nei cieli del Vicentino. I dati emergono dal rapporto di Legambiente Veneto Mal’Aria 2018 e pongono il territorio berico al primo posto in Veneto. Un problema che appare collegato alla disomogeneità dei provvedimenti per la tutela dell’aria in vigore nei diversi comuni.

Per la precisione, secondo Legambiente le pm10 prodotte nel Vicentino in un anno sono 902,4 tonnellate. In base ai dati, il Vicentino risulta essere così la provincia che incide maggiormente sulla produzione a livello regionale di polveri sottili. Al secondo posto si pone Treviso, con 835,9 tonnellate, mentre la medaglia di bronzo spetta a Venezia, con 823,1 tonnellate.

MA.CA.