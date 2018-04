Quattro pediatri vicentini volontari nei Paesi più poveri del mondo per curare i bambini. «Ho iniziato questa attività di volontariato sulle tracce di Raoul Follereau, il filantropo francese che ha combattuto la lebbra con tutte le sue forze e che negli anni Settanta era diventato un modello di solidarietà in tutto il mondo. È giusto dare qualcosa agli altri del tanto che ho ricevuto». Uno di loro è Franco Cracco, 58 anni, dal febbraio del 1990 pediatra a Cornedo. È uno dei quattro medici vicentini impegnati con “ChildCare WorldWide Italia” (Ccww), una onlus nata a Torino nel 2005 e che è formata da pediatri che si impegnano gratuitamente per curare i bambini dei Paesi del terzo mondo. «Ho partecipato alla fondazione di questa associazione che si pone come obiettivo quello di migliorare le condizioni di vita dei bimbi più disagiati del Pianeta - racconta -, sia con il nostro intervento diretto sia formando il personale che incontriamo in loco».

Il dottor Cracco è stato a Capo Verde, un arcipelago di isolette dell’Africa occidentale, e più volte in India e in Etiopia. «Generalmente la missione dura 15 giorni e si va con qualche collega. All’inizio eravamo in una cinquantina, oggi siamo la metà, molti del Veneto e della Lombardia». Dal Vicentino ci sono anche i pediatri Angela Pasinato, con studio a Torri di Quartesolo, Bruno Ruffato, di Monticello Conte Otto, e Mariaserena Carletti, di Villaverla.