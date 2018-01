VICENZA. Dal 1° febbraio cambiano al pronto soccorso all'ospedale San Bortolo di Vicenza i colori per definire il codice d’urgenza. Oltre al rosso, al giallo, al verde e al bianco, in ordine decrescente di gravità, entra in gioco l’arancione che, dopo il rosso, diventa il più a rischio della serie, con una sfumatura di maggiore gravità rispetto al giallo classico. Si tratta di un esperimento voluto dal Creu, il Coordinamento regionale emergenza-urgenza, che riguarda al momento i pronto soccorso di Vicenza e Padova. Il reparto del San Bortolo parte, dunque, come capofila di un progetto che fa del Veneto una regione d’avanguardia nella medicina d’urgenza. Lo scopo è migliorare la risposta operativa dell’équipe del pronto soccorso, gestendo meglio la sala d’attesa e aumentando il grado di sicurezza per il paziente.

Franco Pepe