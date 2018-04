VICENZA. La banda che truffava i preti, e che è stata arrestata nei giorni scorsi in Lombardia (avrebbe all’attivo 100 colpi), avrebbe colpito anche nel Vicentino. Sono quattro gli episodi che sono finiti nel mirino della procura, e che vedono per vittime anziani sacerdoti della città e delle zone di Lonigo e di Malo. I quattro malviventi catturati dai carabinieri avrebbero contattato i religiosi, spiegando loro che era in corso una causa civile perché la parrocchia non aveva pagato l’abbonamento di una rivista. «Se paga subito, reverendo, con una cifra molto più bassa chiudiamo il contenzioso». In realtà era tutta una bugia che serviva a spillare quattrini ai sacerdoti.

Diego Neri