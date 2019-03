VICENZA. La marcia internazionale per il clima, la giornata senz’auto in centro storico, le iniziative di sensibilizzazione sui temi della sostenibilità. Il weekend e la sua vigilia puntano i riflettori sull’ambiente.

Azioni e riflessioni che arrivano in un momento particolarmente delicato per la salute dell’aria, dove le polveri sottili dall’inizio dell’anno hanno registrato valori oltre la soglia consentita per due giorni su tre: ad oggi sono 44 i superamenti del limite giornaliero di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10 registrati dalla centralina di Quartiere Italia.

Lo smog è un’emergenza finita al centro del vertice regionale che ieri mattina a Treviso ha riunito gli assessori con delega all’ambiente dei Comuni capoluogo del Veneto, per l'applicazione delle misure previste dall’Accordo di bacino padano.

E mentre le manovre continuano, domenica torna la “Giornata verde” con il divieto di circolazione per i veicoli a motore termico dalle 10 alle 17 all'interno delle mura storiche. Bus urbani gratuiti e moltissime le iniziative in centro storico e nei musei.