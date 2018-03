VICENZA. ore 17,30. Il Centro funzionale della Protezione civile del Veneto, in base alle previsioni meteorologiche dell'Arpav, ha dichiarato lo stato di attenzione per la possibilità di nevicate e gelate, dal pomeriggio fino alle ore 10 di domenica 4 marzo. Sul territorio regionale e provinciale sono previste precipitazioni di pioggia mista a neve e gelate notturne nelle prossime due notti, specie sulla pianura occidentale.

Meteo e calcio giovanile. Il maltempo ferma, in parte, l'attività calcistica. In serie D, ad esempio, è stata rinviata a domenica 11 marzo la sfida di campionato tra il Delta Porto Tolle e l'Arzignano Valchiampo. A livello regionale, invece, sospesa l'attività giovanile del weekend; mentre una decisione sulle partite in programma domenica 4 marzo dei campionati di Eccellenza, Promozione e Prima categoria verrà presa dal Comitato Veneto nella mattinata di domani 3 marzo. Stop a livello giovanile anche nelle delegazioni di Vicenza e Bassano del Grappa che hanno inoltre sospeso l'attività di Seconda e Terza categoria di competenza.

ore 14 Per tutta la notte di ieri fino alle 6.30 di questa mattina, 4 mezzi spargisale di Aim Amcps hanno proseguito la salatura stradale all’interno dei quartieri. Complessivamente dalle 4 di ieri mattina sono stati sparsi 3.200 quintali di sale su totali 2.280 chilometri di percorrenza. Dalle 6 inoltre Aim Ambiente ha ripreso gli interventi di salatura e pulizia dei marciapiedi mediante l’impiego di 60 addetti, 30 dei quali richiedenti asilo. I volontari della protezione civile comunale, dell'A.n.a. e alcuni volontari richiedenti asilo hanno proseguito nelle attività di salatura dei percorsi pedonali meno agibili, di alcune passerelle pedonali e di una scuole dell'infanzia.

ore 13. In corso un'ultima breve fase nevosa per alcune zone del Vicentino, nonostante le temperature al suolo che tendono ovunque gradualmente a salire. Ancora bivacchi in stazione feroviaria a Vicenza. Oggi in Veneto solo il 10% di treni cancellati. Ritardi verso Bologna e verso Milano, in quest'ultimo caso pari a 40 minuti. Le Frecce circolano al 100%, con qualche ritardo dovuto ai problemi in Piemonte e Lombardia.

ore 10.47. In arrivo un modesto nuovo peggioramento. Sta iniziando un nuovo debole-moderato peggioramento che condizionerá gran parte della giornata. Il meteorologo Marco Rabito segnala a Cima Grappa (1700 m) fino a -0.3 gradi con un trasporto orizzontale di aria calda (avvezione) dai 300 metri in su. Le precipitazioni di modesta entitá continueranno almeno fino al pomeriggio. Solo localmente si potrá ancora avere pioggia mista a neve. Massime in rialzo fino a +3,+4 nelle città.

ore 9. Disagi e chiusure su alcune autostrade a causa della pioggia gelata: l'autostrada A1 è stata chiusa in entrambe le direzioni da Milano a Sasso Marconi, poco dopo Bologna in direzione sud. Sono stati chiusi al traffico alcuni tratti delle autostrade in Emilia Romagna. Autostrade per l'Italia sconsiglia di mettersi in viaggio verso queste località

ore 8,30. Termometro sotto zero stamattina nel Vicentino. Nel corso della notte ci sono state altre deboli nevicate, che localmente hanno incrementato leggermente l'accumulo al suolo. Nelle prossime ore potremmo assistere ancora a deboli delle nevicate o pioggia mista neve, ma con progressivo passaggio a pioggia nel corso della giornata. Non si escludono locali nuovi accumoli nell'Ovest Vicentino. C'è il rischio gelicidio

A Vicenza oggi cielo molto nuvoloso o coperto con pioggia mista a neve fino al pomeriggio. In serata è attesa una cessazione dei fenomeni, che sarà ormai a prevalente carattere piovoso anche in provincia. Durante la giornata di oggi la temperatura massima registrata sarà di 1°C. Venti assenti o deboli.

THIENE. Marciapiedi ghiacciati e operai al lavoro per ridurre i disagi, come in via Raffaello dove le basse temperature di queste ore stanno creando problemi. Squadra comunali in azione per il pericolo cadute da parte di pedoni.

ARZIGNANO. La situazione neve-ghiaccio sta rientrando. Ieri sera la formazione del ghiaccio aveva reso difficoltosa la circolazione stradale perciò abbiamo ripreso il giro di sale e ghiaino fino alla mezzanotte passata e poi dalle 3 del mattino, permettendo alla viabilità principale di essere pienamente percorribile, grazie anche al minore afflusso veicolare dovuto all'opportuna chiusura delle scuole decisa dal Sindaco. Nella tarda serata di ieri una Fiat Punto è uscita di strada in via Vicenza andando a sbattere contro un'aiuola spartitraffico: nessun ferito. Sul posto le forze dell'ordine per i rilievi. L.N.



MONTECCHIO MAGGIORE. Si sono conclusi stamattina gli interventi sulle strade collinari e di pianura a Montecchio. In totale i mezzi spargisale e gli spazzaneve hanno operato per 35 ore spargendo 60 metri cubi di sale e ghiaino. Del sale è stato anche distribuito nei marciapiedi. Ieri sera verso le 18.30, nella strada del Melaro, si è verificata un’uscita di strada, senza feriti, a causa delle condizioni meteo. Una altavillese di 55 anni, a bordo di una Lancia Ypsilon, per evitare un’auto davanti ha perso il controllo della vettura finendo in un campo. Sul posto la polizia locale “Dei Castelli”. A.F.

VALCHIAMPO. Scuole chiuse questa mattina a Chiampo e Nogarole per evitare pericoli legati al ghiaccio soprattutto ai trasporti. I sindaci hanno deciso le ordinanze di chiusura ieri sera dopo le 19, per questione di sicurezza. In questo momento la perturbazione a Nogarole è di tipo piovoso. A Crespadoro e Altisismo questa mattina le scuole hanno riaperto. Gli scuolabus sono riusciti a raggiungere le varie zone. I mezzi spargisale hanno lavorato incessantemente la sera precedente e fin dalle 4 del mattino su tutto il territorio. A San Pietro Mussolino nessuna interruzione dell'attività didattica. M.P.

AREA BERICA. Allerta a Val Liona per il giaccio sulle strade alte a in via Albaria. Mezzi di nuovo attivi con la ripresa della nevicata. A Zovencedo situazione sotto controllo. A Orgiano la squadra di operai in piedi dalle 4 per attivare lo spazzaneve e spargisale e ghiaino. M.G.

MONTEBELLO. Uscita alle 4 dei mezzi spazzaneve per pulire le strade delle zone alte del territorio di Montebello e poi le zone basse, scuole e vie principali. Alle 5.30 assessore Maraschin in perlustrazione. Strade transitabili dopo il trattamento antighiaccio. M.G.