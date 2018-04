VICENZA. È una fotografia solo parziale, poiché altri casi non vengono denunciati, ma nel 2017 sono stati 166 gli incidenti stradali causati dalla fauna selvatica lungo le strade del Vicentino. Il dato riportato nella relazione di fine anno della polizia provinciale aiuta ad inquadrare un fenomeno al quale occorre prestare sempre più attenzione, sia quando si guida, sia per quanto riguarda le politiche di prevenzione.

I numeri dei sinistri secondo il comandante Claudio Meggiolaro sono elevati. «Si sono assestati attorno ai 150-200 casi all’anno. La maggior parte degli incidenti vengono denunciati, ma ci sono anche automobilisti che una volta investito un animale non ci chiamano come, invece, dovrebbero fare secondo la legge».

Dati alla mano, nel corso del 2017 gli agenti sono dovuti intervenire ogni due o tre giorni. Centosessantasei volte e di queste 143 hanno riguardato caprioli. Ma sono in aumento anche i cervi «che rappresentano tra l’8 e il 10 per cento dei casi» nonché i cinghiali «circa 3 per cento» spiega Meggiolaro. «Purtroppo - continua il comandante - il fenomeno è abbastanza diffuso, considerato che molti animali si sono spinti verso la pianura e le zone abitate».

«Quando ci viene data notizia di un incidente causato dall’attraversamento di fauna selvatica - prosegue il comandante - usciamo, facciamo i rilievi e riscontriamo la tipologia di animale. Dopodiché, redigiamo il verbale e verifichiamo che tipo di segnaletica è presente in quella zona; perché il fatto che ci sia o meno il cartello che dà il preavviso di possibile presenza di animali pone una differenza dal punto di vista legale e risarcitorio».

Sì, perché proprio una recente sentenza ha negato il risarcimento chiesto da una donna in Liguria aveva investito un cinghiale. In quel caso erano presenti i cartelli e proprio per questo «preavviso» il tribunale aveva dato ragione alla Provincia.