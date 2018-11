VICENZA. Veneto ancora una volta al primo posto in Italia per puntualità nei pagamenti, con Vicenza prima provincia con oltre il 50 per cento di pagamenti effettuati entro i termini.

La regione, dunque, mantiene ottime performance a livello nazionale: su circa 437.400 aziende, il 46 per cento, rispetta le scadenze. Un dato al di sopra della media nazionale del 36,3% e di quella del Nordest 45,2%. Lo rileva Cribis, la società del Gruppo Crif specializzata nella business information, che ha analizzato l’andamento di pagamenti a settembre 2018 dal quale emerge nel Paese un lieve calo rispetto allo stesso periodo del 2017 (-1,9%), leggermente al di sotto anche dei dati rilevati a giugno 2018 (-0,4%).

Tutte le province venete presentano percentuali superiori al dato nazionale. In particolare, a Vicenza la percentuale di imprese puntuali nei pagamenti è pari al 50,5%. Seguono Treviso (48%), Verona (47,3%), Belluno (46,7%), Padova (45,4%) e Rovigo (42,7%). La provincia in cui si verifica il minor numero di pagamenti puntuali, anche se al di sopra della media nazionale, è invece Venezia con il 38% di aziende regolari e l’8,5% di ritardi superiori ai 30 giorni.

Da un confronto con il 2010 si rileva un aumento significativo dei pagamenti alla scadenza pari al 13,3%, a fronte di un aumento dei ritardi gravi di oltre il 76%. Rispetto a settembre 2017 le imprese puntuali mostrano tuttavia un calo pari al 3,4% e un incremento dei ritardi superiori ai 30 giorni del 6,3%. Guardando ai comparti produttivi, quelli che mostrano maggiori criticità, con ritardi nei pagamenti superiori ai 30 giorni, sono agricoltura, foreste, caccia e pesca (10,7%) e commercio al dettaglio (10%).