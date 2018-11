VICENZA

Fine settimana intenso in città, tra il debutto della mostra "Il trionfo del colore" a palazzo Chiericati, al ricco programma in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, passando per enogastronomia e la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti.

TEATRO E DANZA. Venerdì alle 20.30 allo Spazio Bixio conferenza-spettacolo con dibattito "Ercole e le sue fatiche, guida pratica per non soccombere ai propri figli e farli crescere sani!" di Theama teatro. Venerdì, sabato e domenica alle 20.45 al teatro comunale "The naked clown" con la Recirquel company Budapest. Sabato alle 20.45 all'auditorium dei Carmini, "Costellazione teatrale: aprire il cuore con il teatro" con Davide Reghizzi, e alle 21 al teatro Cà Balbi commedia brillante "Ti amo da morire" con la compagnia "Il Covolo". Domenica alle 17.30 al teatro Astra spettacolo per bambini "Teatro c'art (Italia/Brasile) Casa de Tàbua".

VIOLENZA CONTRO LE DONNE. Venerdì alle 14.30 alla Fondazione studi universitari il convegno "Contrasto alle molestie e alla violenza sul lavoro per l'affermazione della dignità nelle aziende del Vicentino". Alle 18, a palazzo Trissino presentazione del libro "Schegge. Per favore non chiamateli uomini!" di Rossella Menegato. Alle 21, al teatro Astra concerto "Le ribelli dell'opera". Domani alle 15.30 "marcia silenziosa". Ritrovo alle 15 all'Esedra di Campo Marzo. Alle 17 al centro "Presenza donna" presentazione del libro "Non solo reato, anche peccato. Religioni e violenza sulle donne". Alle 20.30 al teatro Astra "Mi alegria mi persona", spettacolo di flamenco. Domenica dalle 10 alle 12 "Women in run: Vicenza di corsa contro la violenza" con partenza e arrivo in piazza San Lorenzo. Alle 10 al centro Ikaro prova gratuita di difesa personale.

ENOGASTRONOMIA. Sabato e domenica dalle 9.30 alle 19, in piazza Castello, mercatino "Legumi che passione", mostra "Legumi d'Italia" e sabato dalle 15.30 alle 17 laboratorio per i bambini. Al mercato Campagna amica domani laboratorio di trasformazione della mela e del finocchio. Domenica si raccoglieranno fondi per Women in run.

RIFIUTI. Per la Settimana europea per la riduzione dei rifiuti sabato dalle 15 alle 18, alla cooperativa Insieme, laboratorio di realizzazione di addobbi natalizi con materiali di recupero. Domenica alle 21 al Porto Burci proiezione di "Be kind rewind - Gli acchiappafilm".

MOSTRE. Venerdì a palazzo Chiericati apertura della mostra "Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi, Vicenza e i capolavori dal museo Pushkin di Mosca". Ultimo fine settimana di "I gioielli del potere: corone e tiare", che chiuderà il 29 e tornerà dal 14 dicembre. A TheArtsBox domani aprirà "Water, colour & life on earth. Acquarelli & parole per un pianeta sotto assedio"; alla biblioteca Bertoliana "Documenti e libri sul vino vicentino a palazzo San Giacomo"; "Tiepolo allo specchio" a villa Valmarana ai Nani; "Tiepolo segreto" al Palladio Museum; "Paparazzi - Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi" e "Seduzione. Mito e arte nell'antica Grecia" a palazzo Leoni Montanari, dove domenica dalle 10 alle 17 ci saranno laboratori per bimbi.

QUARTIERI. Venerdì alle 18, in viale San Lazzaro 112, Raffaella Calgaro presenta il suo libro "Una maestra ribelle"; alle 21, nella sede del Gav: "Sicilia, inaugurazione sentiero E1". Sabato dalle 9 alle 12, al centro civico 7 "Abbiamo un figlio... e il partner dov'è? Equilibrio tra vita di coppia e l'essere genitori", con Chiara Passuello. Alle 14.30 visita "I luoghi dei bombardamenti della II Guerra mondiale", ritrovo in piazza Matteotti. Alle 16 alla biblioteca di Anconetta spettacolo per bambini "Raccontare con il Kamishibai". Alle 16.30, a Parco Città "Small miss perfect", concorso di bellezza. Domenica dalle 14.30 a villa Tacchi "Aspettando il Natale", giochi da tavolo per famiglie; alle 17.30, al centro Proti incontro con Renzo Deganello, autore del romanzo "La spada e la scimitarra".

PROVINCIA

BASSANO. Venerdì 23 novembre alle 18 si inaugura a Bassano, in chiesetta dell’Angelo, “Presepi di carta”, dalla raccolta di Alberto Milano.

Sabato 24 novembre alle 17, in Carteria Tassotti, si terrà la presentazione delle quattro stampe artistiche di altrettante vedute della città di Bassano, riprodotte da litografie originali del 1852. Saranno presenti Giorgio Tassotti e il collezionista Fulvio Bicego: per l’occasione saranno esposti gli originali, l’ingresso è libero.

ROMANO. Due appuntamenti in chiesetta Torre nell’ambito della rassegna “Veneto - Spettaccoli di mistero”. Venerdì 23 novembre alle 20.30 va in scena “Il Castello nascosto”, viaggio negli scavi sul Col Bastia. Domenica 25 alle 17, sempre in chiesetta Torre, Roberta Tosi presenta il suo nuovo libro “L’arte di Tolkien”, incontro moderato dal caposervizio de Il Giornale di Vicenza Alessandro Comin e con l’intervento anche di Roberto frison e Nicola Pertile.

MAROSTICA. Appuntamento venerdì 23 novembre nella chiesetta San Marco a Marostica con gli incontri del Cai per gli appassionati di montagna. Alle 20.30, in collaborazione con “Senza Orario Senza Bandiera si terrà la serata dal titolo “Manaslu 8163 mt. La montagna dello spirito” a cura di Sergio Zigliotto, alpinista del Cai di Thiene. Ingresso libero al pubblico.

Nuovo importante appuntamento dedicato al medico botanico marosticense, padre del caffè, Prospero Alpini sabato 24 novembre: a partire dalle 16 il palazzo del Doglione in piazza Castello ospiterà la presentazione del terzo quaderno “Alpiniana. Studi e testi” con gli interventi di Maurizio Rippa Bonati, Mariangela Cuman e Filiberto Agostini del Centro Studi Prospero Alpini.

ROSÀ. Sabato 24 novembre rombo di auto in arrivo a Rosà: con partenza da Galliera Veneta, attraversando diversi paesi, un corteo composto da una quarantina di macchine storiche sportive e moderne giungerà alla birreria Anima, dove tutti i bolidi saranno posteggiati per essere ammirati: arrivo previsto intorno alle 20.30.

Domenica 25 novembre sarà inaugurata la sede del Cif di Rosà. Per l’occasione le socie hanno organizzato una camminata di solidarietà con e per le donne. Si partirà alle 14:30 dal piazzale della chiesa di ognuna delle frazioni di Cusinati, S. Pietro, S. Anna e Travettore: in ciascun punto ci sarà un accompagnatore Nordic Walking. L’arrivo è previsto a Rosà, alla “panchina rossa” nel parco delle Rose. Seguirà l’inaugurazione della nuova sede dell'associazione al “tempio dei giovani”, con musica e rinfresco. La manifestazione è aperta a tutti.

SCHIO. Venerdì 23 novembre alle 15 l'associazione "La Famiglia" organizza nel salone teatro del Centro Parrocchiale di SS.Trinità, il concerto Paesaggi Sonori dell'Ensemble "Harmonia Caelestis": verranno eseguite arie d'opera, brani di repertorio classico e di musica tradizionale irlandese, brani in trio. Le musiche saranno accompagnate da proiezioni e video su paesaggi irlandesi.

Venerdì 23 novembre alle 21 nella sede del Circolo fotografico scledense nella chiesetta di di Santa Maria della Neve, si terrà l'incontro con Mario Dal Molin dedicato ai "Baci rubati e ai fotografi famosi".

Venerdì 23 novembre alle 20.30 nella libreria Ubik in via Btg. Val Leogra lo scrittore Ruggero De Rosso presenterà il suo nuovo libro "L'Ultimo druido", thriller fantasy ambientato sul nostro territorio tra medioevo e giorni nostri.

Venerdì 23 novembre alle 20.30 nella sede dell'associazione El Fogolare a Santa Croce in via Sciesa la lista civica Veneti per Schio con Valter Orsi 2019 incontrerà i cittadini per parlare della sua politica di valorizzazione della cultura veneta.

TONEZZA DEL CIMONE. Per le “Serate d’autunno” proposte dal Cai di Thiene, sottosezione di Arsiero, è previsto per venerdì, alle 20.45, nella sala congressi, l’incontro con Carlo Zanussi, sul tema: “Viaggio in Etiopia e Tanzania”. Ingresso libero.

MALO. Venerdì alle 20.30 in sala S. Bernardino, in occasione della giornata mondiale contro la violenza sulle donne, Sportello donna e Comune organizzano la serata “Pepper spray”, approfondimento sull'uso della bomboletta al peperoncino con Silvio Bazzara. Domenica alle 17.30, al cinema Aurora, concerto di Santa Cecilia della banda cittadina, ospiti canori Mauro Lain e Sara Costa.

VALLI DEL PASUBIO. Sabato,alle 16.15,in biblioteca comunale, letture natalizie per bambini,con creazione alberello decorato dai disegni dei bimbi e poi merendina con cioccolata calda e altre ghiottonerie.

COGOLLO DEL CENGIO. Domenica ritorna il trenino di Natale con le contrade del paese addobbate a festa e un mercatino itinerante di oggetti caratteristici, dolci e molto altro.

MONTECCHIO MAGGIORE. Andrea Zanoni, vicepresidente della commissione ambiente del consiglio regionale, e il tecnico ambientalista Osvaldo Piccolotto venerdì 23 parleranno dei costi della Pedemontana. Modera il giornalista Giovanni Coviello: l’appuntamento è alle 20.30 in sala civica Corte delle Filande.

Venerdì 23 in municipio e negli istituti comprensivi 1 e 2, nell’ambito della campagna “Posto Occupato”, a partire dalle 9 sarà posizionata una sedia vuota con un oggetto che rimandi alla quotidianità interrotta di una donna a causa della violenza. Intanto prosegue la campagna fotografica contro la violenza sulle donne con foto sulla panchina rossa nel cortile del Municipio.

Venerdì 23 è visitabile la mostra dedicata al sistema idrico durante la Grande Guerra e alla presenza di alcol in trincea. L'esposizione (con ingresso a offerta libera) è aperta dalle 9 alle 12.30, nella sede del "Museo forze armate" in via del lavoro.

Sabato 24, dalle 15 alle 18, e domenica 25, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 18, sarà possibile visitare la collezione d'arte di Remo Schiavo nella sala a lui dedicata nei Rustici di Villa Cordellina Lombardi: ingresso libero. In sala San Paolo ad Alte Ceccato sabato 24 dalle 15 si disputa il torneo di scacchi "Donatori Sangue Cav. Pietro" giunto alla quarta edizione. Nella sede dell'InformaGiovani, in via Da Vinci, sabato 24 a partire dalle 16 ci sarà la possibilità di esercitare le proprie conoscenze attraverso la conversazione, la lettura, l'ascolto: si parla sempre e solo in inglese, partecipazione libera.

Sabato 24 e domenica 25 è visitabile la mostra dedicata al sistema idrico durante la Grande Guerra e alla presenza di alcol in trincea: l'esposizione (con ingresso a offerta libera) è aperta dalle 9 alle 12.30, nella sede del "Museo forze armate" in via del Lavoro.

MONTEBELLO. Venerdì 23 novembre, con inizio alle 20.30, nella sala conferenza della biblioteca civica in piazzale Cenzi a Montebello, si terrà la presentazione del libro “Il torrente Chiampo. Acqua che racconta”, con l’autore Antonio Scavazza. Ingresso libero.

BRENDOLA. Un nuovo defibrillatore donato dai Giovani soci della Cassa rurale ed artigiana di Brendola verrà istallato al Centro di pubblica utilità di Vò, così anche questa zona del paese avrà a disposizione il prezioso strumento salvavita. La cerimonia di consegna è prevista sabato 24 alle 10 alla presenza degli amministratori comunali.

CHIAMPO. Sabato 24, alle 20.45 in auditorium, inizia la rassegna teatrale con la commedia “Benvenuto all'inferno” con la compagnia "Artefatto teatro" di Verona. L'intera manifestazione è organizzata in collaborazione con la Pro loco. Biglietto di ingresso intero 7 euro.

Sabato 24, alle 15, il "Ritrovo giovanile Arnold’s" organizza l’iniziativa “Noi camminando tra i sentieri”, una passeggiata guidata sulle colline attraverso i sentieri antichi e le contrade. La partenza è fissata dalla Casa delle dottrine, in via San Martino.

Domenica 25, alle 16.30 in auditorium comunale, l’associazione Comunità Papa Giovanni XXIII in collaborazione con “La Bottega del teatro” presenta lo spettacolo “La gabbianella e il gatto”: si tratta di un laboratorio teatrale inclusivo e sperimentale, ingresso libero.

SAREGO. Per la rassegna di cineforum, sabato 24, con inizio alle 20.30, nello stabile di via Valle 41, sarà proiettato il film “Spider” (Canada-Regno Unito, 2002) di David Cronenberg con Ralph Fiennes. Dibattito con il critico Miolato. Ingresso libero.