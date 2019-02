Incontro con l’autrice Castellina si racconta

Domani alle 15.30 nella sala conferenze del Centro culturale di Monteviale, in piazza Libertà, Comune e biblioteca organizzano l’incontro con la giornalista, scrittrice, parlamentare e già eurodeputata Luciana Castellina, dal 2014 presidente onoraria dell’Arci. L’appuntamento prende il via dalla presentazione del libro “La scoperta del mondo”, finalista al Premio Strega 2011, tratto dal diario che la stessa Castellina ha tenuto tra i 14 e i 18 anni, raccontando, tra le varie vicende della vita, anche la sua iniziazione politica e la partita a tennis con la sua compagna di scuola Anna Maria Mussolini che venne interrotta perché la figlia del Duce doveva scappare, il padre era stato arrestato a Roma, fino a quando si iscrisse al PCI nel 1947. Un romanzo diario in cui Luciana Castellina dedica pagine importanti anche Monteviale, ai suoi paesaggi e agli abitanti di un tempo: nel comune vicentino infatti trascorse alcune estati, ospite dei cugini Ascoli, poi costretti a fuggire in Svizzera a causa delle persecuzioni razziali. La storia di una ragazzina dei Parioli, con gli occhi aperti sul mondo e su quando stava accadendo in quegli anni, tra pensieri, curiosità e voglia di conoscere. • © RIPRODUZIONE RISERVATA

