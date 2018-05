VICENZA. Una punta di freccia in selce color beige di quelle che in epoca preistorica usava l'uomo delle caverne per andare a caccia. L'idea è quella quando prendi in mano questo nuovo dispositivo prodotto da una multinazionale Usa e commercializzato in Italia per misurare le aritmie irregolari, i ritmi cardiaci più subdoli e misteriosi. Invece è un device di ultima generazione, originale e innovativo, è indicato per i pazienti più giovani, e può diventare uno strumento salva-vita anche per evitare le morti improvvise causate da sindromi spesso sconosciute e imprevedibili, drammi sempre più frequenti che colpiscono gli sportivi.

Si chiama "Confirm Rx", è il primo monitor inseribile al mondo in grado di "leggere", tramite lo smartphone e una app particolare, utilizzando il sistema wireless Bluetooth, i dati del cuore, di registrare i sintomi di un "cuore matto", e di trasmetterli a un centro specialistico, in questo caso il reparto di cardiologia dell'ospedale di Vicenza.

Insomma, un salto tecnologico, e il San Bortolo è il primo centro pubblico del Triveneto, e uno dei primi in Italia, ad averlo in dotazione. Anzi il primario di cardiologia Angelo Ramondo lo sta già sperimentando fa un paio di settimane su una donna di 45 anni che soffre di aritmie difficili da riconoscere, provocate da una malattia del muscolo cardiaco.

Venerdì mattina, al San Bortolo, la presentazione di questo speciale controllore, che si inserisce sotto la pelle con un semplice intervento in day hospital, che può funzionare fino a due anni e comunque finché gli specialisti non siano riusciti a risalire alle cause che innescano quelle pericolose scariche impazzite del cuore, cioè quella che va sotto il nome di fibrillazione atriale parossistica, viatico, in molti casi, verso un ictus o una ischemia cerebrale. Vantaggi e benefici, dunque, molti, grazie a questa "spia" del cuore che agisce in continuo, spedendo messaggi non-stop, e che, per di più, permette di affrancare dall'obbligo di avere un trasmettitore da letto pesante e ingombrante. Per questo va bene per pazienti selezionati, soprattutto, come detto, per persone giovani che lavorano, si muovono, viaggiano. Basta avere questo dispositivo, il cellulare e l'app. E, per la copertura, non fa differenza se l'apparecchio mobile sia apple o android.

"Confirm Rx" inizia a registrare automaticamente le informazioni cardiache, che vengono, poi, lette dalla app installata sul telefonino del paziente e trasmesse alla cardiologia.

«I sistemi di monitoraggio impiantabili - spiega il dott. Ramondo - non sono una novità assoluta. Vengono utilizzati da tempo per studiare le aritmie irregolari, che possono sfuggire anche a un esame holter sulle 24 ore. Ora, per la prima volta, il paziente può spedire in tempo reale i dati rilevati».

Normalmente, infatti, con questo tipo di dispositivi il controllo dei dati viene effettuato solo durante la notte, utilizzando un macchinario che il paziente deve tenere sul proprio comodino. Con questa tecnologia, invece, è sufficiente, appunto, lo smartphone, che si trasforma pure in presidio diagnostico, registrando eventuali sintomi, segnalando, ad esempio, svenimenti o altre situazioni anomale.Inoltre i pazienti possono confermare l'invio dei dati al medico e ricevere avvisi automatici se hanno tralasciato una trasmissione programmata. «Una volta raccolti tutti i dati - spiega ancora Ramondo - siamo in grado di capire quale sia la ragione scatenante dell'aritmia, per cui possiamo avviare un percorso terapeutico mirato, privilegiando in ogni caso l'approccio mini-invasivo».

Franco Pepe