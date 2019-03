VICENZA. Torna la primavera e tornano, puntuali, anche le giornate Fai, che apriranno le porte di palazzi normalmente chiusi al pubblico. L'appuntamento è per sabato 23 e domenica 24 marzo (dalle 10 alle 18) con sei mete tra le delegazioni di Vicenza e Bassano. Fondamentale la collaborazione di quasi 200 giovani che si sono messi a disposizione dei visitatori per raccontare storia e curiosità dei siti. Le tappe beriche si inseriscono in un tour nazionale che vede in oltre 1.100 luoghi aperti dai volontari in 430 città. In Veneto si parla di 45 aperture straordinarie (l'elenco completo QUI)

Nel Vicentino una delle destinazioni più insolite si trova a Chiuppano, con la visita alla centrale elettrica Gavazzi, in località Bessè. A Vicenza si potrà visitare palazzo Cordellina, in contra' Riale, sede istituzionale della biblioteca Bertoliana; sarà aperta anche villa Ferrari Rossi Chiodi in strada Pasubio 28, costruita nel 1719, preziosa sia per l'architettura, che per gli stucchi; ad ingresso esclusivo per gli iscritti Fai (con possibilità di iscriversi all'ingresso) è la chiesa sconsacrata di San Valentino, in corso Santi Felice e Fortunato 54. E ancora villa Poiana a Pojana Maggiore, unica sede che resterà visitabile dalle 10 alle 19, mentre la delegazione di Bassano organizzerà visite a villa Bussandri, piccolo gioiello del Cinquecento.