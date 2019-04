La domenica Il Giornale di Vicenza ti dà di più, con l'inserto gratuito di sedici pagine "È Domenica", in edicola domani con il quotidiano. In copertina e in terza pagina, vi raccontiamo la storia di un storico commesso del centro città diventato così famoso da essere diventato ospite puntuale alle sfilate milanesi delle più famose firme di alta moda durante la Fashion Week.

Il viaggio consigliato questa settimana è una escursione a tappe con destinazione primavera tra giardini, mostre mercato, valli e masi in fiore. La pagina della scienza apre una finestra alla speranza: la stimolazione elettrica del midollo spinale wireless potrebbe consentire alle persone oggi costrette in carrozzina di tornare a camminare. Un gruppo di scienziati di Losanna ha presentato i risultati della tecnica Stimo ad un convegno a Roma, già applicata a sei pazienti.

La doppia pagina dei motori ci fa salire prima sulla nuova Golf Tgi a metano, e successivamente sul crossover Ford Active che amplia la famiglia Focus. La rubrica fashion è dedicata ai costumi da bagno: in spiaggia quest'estate si dice addio al push-up. La nuova moda sono i monospalla e i bikini con dettagli in uncinetto o crochet. Con la primavera arriva anche il periodo dell'anno più amato dagli sposi: la rubrica Pollice verde vi consiglia come comporre i bouquet: con rose e peonie per chi ama il classico. Con tulipani e fresie se si scelgono colori accesi per il matrimonio.

Imperdibile, infine, la doppia pagina di giochi di enigmistica.