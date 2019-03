VICENZA. Gravissimo incidente oggi pomeriggio intorno alle 17 in via Cavalieri di Vittorio Veneto, all'altezza del supermercato. Un uomo di 56 anni è stato travolto da una Nissan Juke mentre in sella alla sua bici stava attraversando la strada sulle strisce pedonali. L'impatto è stato violentissimo e il ciclista è stato sbalzato a terra dopo un volo di diversi metri. All'arrivo dei medici del 118 le sue condizioni sono apparse subito gravissime: l'uomo è stato trasferito al San Bortolo dove si trova ricoverato in rianimazione. Sotto choc la donna al volante del mezzo. In via Cavalieri di Vittorio Veneto per i rilievi la polizia locale.