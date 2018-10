VICENZA. "Chi ha paura delle riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni" è il titolo del libro di Elsa Fornero che sarà presentato questa sera, alle 20.30 a Palazzo Festari di Valdagno, su iniziativa di Guanxinet (dialogherà con Paolo Gubitta, professore ordinario di Organizzazione aziendale e Imprenditorialità e vicedirettore del dipartimento di Scienze economiche e aziendali "Marco Fanno" dell'Università di Padova). Domani sera Fornero replicherà al ristorante "Querini" di Vicenza alle 19,30, in viale del Sole 142. L'ex ministro in città parlerà di illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni con Franco Lorenzon presidente di Solidarietà Veneto.

Elsa Fornero, già ministro del lavoro e delle politiche sociali, è stata intervistata, in occasione dei due incontri nel Vicentino, da Il Giornale di Vicenza, anche dopo che il leader della Lega ha messo come priorità della manovra finanziaria la cancellazione della riforma previdenziale che porta il suo nome.

Matteo Salvini non perde occasione per attaccarla. Si sente perseguitata? «Che l'odierno confronto politico sia caratterizzato dalla barbarie è sotto gli occhi di tutti. L'atteggiamento del vicepremier leghista è particolarmente aggressivo, a tratti violento, e non parlo solo degli attacchi continui alla mia persona».

E lei come riesce a sopportare questi attacchi quotidiani? «Grazie alla mia coscienza. Posso dire, anche guardando negli occhi chi ha pagato un prezzo per le scelte legate al tipo di riforma previdenziale adottata, che non c'è mai stata una volta in cui io non abbia cercato di pensare migliorare le condizioni del paese. Magari non nell'immediato ma nel futuro»

Quello sugli esodati, però, fu un errore. «Quando accettai la chiamata di Monti al ministero mi diedero venti giorni di tempo per presentare una riforma radicale che reggesse dal punto di vista finanziario. È comprensibile che, in un momento così intenso e complicato per le sorti del Paese, un ministro ma anche tutto il Consiglio dei ministri composto in quell'occasione da tecnici estranei alla politica, possano commettere degli errori. Mi sarei aspettata, però, che le forze politiche che si erano messe da parte avessero avuto l'accortezza di spiegare al Paese il senso di quelle scelte. Cosa che non è avvenuta»

Più di qualcuno, nel 2011, parlò di complotto contro il governo Berlusconi. Lei che dice: si trattò di complotto o fu vera crisi? «La crisi finanziaria era reale e non fu certo inventata per nascondere un complotto mai esistito. All'epoca c'era una vera difficoltà a reperire risorse finanziarie per rifinanziare il debito pubblico».

Ci sono delle analogie tra la situazione del 2011 e quella di oggi? «Il governo gialloverde si è visto respingere dall'Unione europea una manovra che spinge ancora più su il debito...Sono meno pessimista di molti analisti. Sette anni fa i numeri erano più preoccupanti, lo spread e i tassi d'interesse erano saliti più in alto. Tuttavia è evidente che un debito elevato e una prospettiva di crescita molto più modesta di quello che vorrebbero far credere i nostri governanti ci espongono a un rischio finanziario serio. Basta che alcuni grandi investitori cambino atteggiamento nei confronti dei titoli italiani e nella crisi ci arriviamo molto rapidamente.