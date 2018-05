VICENZA. Un pensionato vicentino, proprietario di una Smart, da tre anni riceve multe per violazioni al codice della strada: divieti di sosta, eccessi di velocità, ingressi vietati nella zona a traffico limitato. Gli sono arrivate da Roma e da Firenze, e da alcuni Comuni laziali e toscani.

Ma lui, con la sua utilitaria, lì non c’è mai stato: per questo ha presentato ricorso contro le 46 sanzioni (scattate dopo i controlli con le telecamere) ed ha sempre sporto denuncia per la clonazione della targa. L’ultimo caso è una sanzione antiprostituzione ricevuta dalla Toscana. Alla fine è stato trovato l’autore: è un cittadino romeno, con un’altra Smart.



D.N.