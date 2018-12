VICENZA

Lungo fine settimana, quello che porta Vicenza nel 2019, tra mercatini e feste di Capodanno. In centro proseguono le iniziative natalizie: pista di pattinaggio, presepe in vetro di Murano nella loggia del Capitaniato, trenino, Basilica palladiana aperta dalle 10 alle 18.

CAPODANNO IN CITTÀ. Lunedì festa di Capodanno: dalle 16 in piazza Biade baita con cioccolata o tè caldo, giochi e animazioni per bambini; dalle 18 in piazza dei Signori bar all'aperto; dalle 22 alle 2 "Magika", serata dance con performer, dj e ballerine. Alle 20 festa di Capodanno con orchestra al centro sociale di via Colombo. Lunedì alle 22 al teatro Comunale "Gran concerto di San Silvestro" con l'Orchestra del teatro Olimpico. Martedì alle 16.45 nella chiesa di San Pietro "Concerto di Capodanno" con "I Musicali affetti".

MERCATINI. Tutti i giorni dalle 10 alle 20 mercatini in corso Fogazzaro e "Automarket" in piazza Castello. Sabato e domenica al mercato Campagna amica, il progetto #adottaunalbero per l'Altopiano.

PRESEPI. Fino al 15 gennaio si potrà ammirare il presepe in vetro di Murano sotto la loggia del Capitaniato, fino al 13 la Strada dei presepi di Maddalene, fino al 6 in Santa Lucia i "Presepi diorami vita di Gesù", fino all'8 "Presepe in Arena" a Casale, fino al 6 ai Saveriani mostra dei presepi missionari e quello di Monte Berico. Visitabili i presepi nelle chiese della città.

MOSTRE. Continua, con visite guidate, "Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi, Vicenza e i capolavori dal museo Pushkin di Mosca" a palazzo Chiericati e palazzo Leoni Montanari, dove si possono anche visitare "Paparazzi - Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi" e "Seduzione. Mito e arte nell'antica Grecia" (Gallerie d'Italia) e l'esposizione di giocattoli storici Cavalli-Rosazza (Pinacoteca); al Museo del gioiello nuovo allestimento e "I gioielli del potere: corone e tiare"; al Museo naturalistico archeologico "Nei meandri della storia, Valerio Belli e le sue medaglie", "Orsi & Uomini - Una preistoria dei Colli Berici" e "Vincitori e vinti"; a TheArtsBox "Water, Colour & Life on Earth. Acquarelli & parole per un pianeta sotto assedio"; al Museo del Risorgimento e della Resistenza "Finis Austriae"; "Tiepolo allo specchio" a Villa Valmarana ai Nani; "Tiepolo segreto" al Palladio Museum; "Sillabario per una guerra" alla Locomotiva ai Ferrovieri. Alla galleria Art.u' - Artisti Uniti, mostra collettiva "Blu"; al centro civico 7 "Il nostro Natale colorato"; al centro Proti esposizione "Il Volto... Specchio dell'anima".

QUARTIERI. Venerdì dalle 19 alle 21.30 "Canto della Stella" con cantori vestiti da personaggi del presepe, lungo le vie di Casale. Domenica "Ballo e scambio di auguri" al centro anziani San Bortolo.

PROVINCIA

BASSANO. Lunedì 31 dalle 19.30, per chi vuole vivere un S. Silvestro a sfondo sociale, all’istituto Graziani di via Cereria la quindicesima edizione del “Capodanno di condivisione” promosso dall’associazione “Iess”. Per informazioni e iscrizioni: 346-9794524.

Alle 22 al PalaDue di via Ca’ Dolfin, Natalino Balasso propone il suo “Discorso di Capodanno” per traghettare “lo sbigottito pubblico del teatro verso un radioso 2019, tra monologhi, tirate satiriche, scempiaggini e indignazione deflagrante”. Il tutto, con rigoroso brindisi allo scoccare della mezzanotte.

Dalle 23 alle 2 del mattino in piazza Libertà “Tutti in piazza aspettando il 2019” promosso dalla Pro Bassano. In scaletta, musica dal vivo con i “Novaluna Party Band”, animazione con video e conto alla rovescia, brulè e panettone per tutti. Per informazioni: 0424-227580. (LO.PA.)

MAROSTICA. Lunedì 31 dalle 22.30 alle 2 del mattino, in piazza degli Scacchi, si potrà ballare per il “Capodanno a Marostica” promosso da Amministrazione comunale, Confcommercio e Pro Marostica al ritmo di un lungo deejay set che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, con l’incendio del Castello inferiore e fuochi d’artificio (informazioni allo 0424-72127). (LO.PA.)

ASIAGO. Lunedì 31 dalle 21.30 alle 5 per la dodicesima volta al palaghiaccio di Asiago “90 Wonderland” e “2000 Wonderland” promosso da Amministrazione e Pro Loco con la Due Punti Eventi per salutare l’arrivo del 2019 a tempo di musica. In scaletta i principali successi degli anni ’90 e del 2000 nella festa al coperto più grande del Veneto. Per cominciare, la musica dal vivo dei “Mr Gray Live!” e, a seguire, deejay set, ballo, effetti speciali e video show. Per la serata è previsto anche un servizio di bus navetta gratuiti, su prenotazione, da Thiene, Schio e Bassano (informazioni allo 0424-462221). (LO.PA.)

ROANA. Capodanno nel segno del liscio, al nuovo palazzetto di Canove. Lunedì 31 dicembre la festa inizierà alle 20.30 con il classico cenone. A seguire musica con la band “Silvia” (informazioni allo 0424-692125). (LO.PA.)

SCHIO. Nell'ambito dei concerti per le festività natalizie, sabato 29 dicembre nella chiesa S. Maria delle Grazie nel quartiere di Giavenale, alle 20.30, si svolgerà il concerto il cui ricavato andrà in beneficenza dal titolo “Noi e Lui”.

Domenica 30 dicembre nelle vie del centro storico, fra piazza Almerico Da Schio e Via Capitano Sella, dalle 10 alle 20, si svolgerà il mercatino degli hobbisty, oggetti vintage e militaria “Collezionando”. Sempre domenica, per la rassegna "Natale in...Canto", nella chiesa SS. Leonzio e Carpoforo, nel quartiere di Magrè, alle 16.30 si terrà il concerto “Natale in famiglia” in cui si esibirà il Coro Giovanile Città di Schio. Per la mostra dedicata a Giovanni Demio, domenica alle 16.30 a palazzo Fogazzaro si terrà il laboratorio per bambini dai 4 anni in su “C'era una volta un bimbo ricciuto” (info e prenotazioni: tel. 0445.1716489). Domenica alle 17 il teatro Civico si animerà con la rassegna Schio Musica e il

concerto di Capodanno in cui si esibiranno i Labirinti Armonici Orchestra (info e biglietti: Fondazione Teatro Civico 0445.525577).

PIOVENE ROCCHETTE. Martedì 1 gennaio 2019 alle 17.30 nell'auditorium comunale si terrà il concerto di capodanno "The Voice e l'orchestra omaggio a Frank Sinatra" con CAM Orchestra, Stefano Fusco alla voce, Direttore Gastone Bortoloso. Ingresso libero.