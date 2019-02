VICENZA. Buone notizie da Arpav: il bollettino delle previsioni per le polveri sottili pubblicato questa mattina riporta Vicenza e provincia, e tutto il Veneto, a livello di allerta Zero (verde).

Il vento degli ultimi giorni è stato provvidenziale per far scendere il livello di Pm10 sotto i 50 microgrammi per metro cubo di aria (il limite massimo consentito per legge). Da domani quindi i diesel Euro 4 possono tornare a circolare.