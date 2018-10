VICENZA. Carissimo nido. Vicenza svetta per il costo delle rette mensili e si piazza tra le città più care del Veneto e d’Italia. Lo rivela il nuovo rapporto di Cittadinanzattiva, “Servizi in…Comune. Tariffe e qualità di nidi e mense”, in cui si analizzano gli importi che una famiglia deve sostenere per mandare il proprio figlio al nido e per mangiare in mensa all’infanzia e alla primaria.

Le rette riportate fanno riferimento all’anno scolastico 2018/19 e si riferiscono al servizio di nido a tempo pieno, con frequenza dal lunedì al venerdì. Vicenza registra una retta mensile di 465 euro, piazzandosi al quarto posto tra le città del Nord dopo Lecco (515 euro), Bolzano (506), Belluno (477). Il dato si riferisce ad una famiglia tipo composta da due genitori e un bambino di età inferiore ai tre anni che frequenta il nido e un Isee al di sotto dei 20 mila euro.

Sul capitolo refezione scolastica, invece, Vicenza si attesta sui 90 euro al mese, preceduta da Belluno (98), Padova (96), Venezia (85), Verona e Rovigo (80), Treviso (74).

Anna Madron