Il coraggio e il sangue freddo pagano. È infatti Laura Dalla Gassa, l'infermiera di Arzignano che il 24 agosto scorso ha salvato un 13 enne colpito da un fulmine, la vincitrice del titolo di "Vicentina del mese". La 26 enne, che lavora nel reparto di Rianimazione dell'ospedale di Arzignano, ha convinto il 50% dei lettori del Giornale di Vicenza, che fino al 1°ottobre hanno avuto la possibilità di votare sul sito web la quaterna di candidati al riconoscimento di cittadino illustre del mese. Più indietro nella classifica si piazzano, con il 26% delle preferenze il filosofo Federico Zilio, con il 18%, l'"amico degli animali" Bertillo Conte e con il 6% dei voti il "carabiniere più longevo del Veneto" il bassanese Giovanni Quarisa, 109 anni.

E per il mese che si apre si replica con altri quatto nomi di peso della cultura, dell'imprenditoria, dello sport, dei grandi eventi. In lizza ci sono il direttore del Museo Egizio di Torino Christian Greco, egittologo e archeologo di fama internazionale, fresco del Premio Masi per la Civiltà Veneta; il direttore creativo di manifattura Bonotto di Molvena Giovanni Bonotto, ideatore del grande arazzo con cui è stata rivestita la Scala di Milano per la Settimana della Moda; la ciclista marosticense Tatiana Guderzo, bronzo agli ultimi mondiali di Innsbruck; Marco Casarotto, amministratore unico di Fiera del Soco che ha guidato quest'anno la kermesse verso il traguardo dei 900 mila visitatori.