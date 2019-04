C'è un ragazzo di 24 anni di Trissino tra i 100 giovani segnalati dalla rivista Forbes come i leader di domani. Davide, questo il suo nome, ha fondato il Movimento etico digitale che si pone l'obiettivo di educare ragazzi e genitori. A questo influencer è dedicata la copertina di "È Domenica", l'inserto del Giornale di Vicenza che sta incontrando sempre maggiore successo tra i lettori.

Si avvicina la Pasqua e la rubrica In viaggio propone una serie di idee alternative per itinerari "slow" tra natura, tradizione, arte e gusto. Tra le proposte all'interno dell'inserto, anche una avvincente caccia all'uovo in Alto Adige.In questo numero il colore la fa da padrone, sia nei suggerimenti per allestire il miglior mini giardino puntando sulla pianta più trendy del momento, cioè l'acero, ma soprattutto in passerella. Colorate sono infatti anche le ultime novità sul fronte della moda: gli abiti per l'estate ma anche per l'autunno-inverno prediligono l'arancione, con il total red e il giallo canarino per le cerimonie e per la sera. La doppia pagina dei motori analizza la questione relativa al bollo auto ma soprattutto punta sulla presentazione della nuova Audi a zero emissioni. In tempi di riflettori puntati sulla mobilità sostenibile, la casa automobilistica tedesca punta su un suv elettrico con prestazioni da record.Infine, sempre all'interno dell'inserto i lettori potranno trovare ancora la rubrica Galileo: questa settimana la scienza ci porta lontano, accompagnandoci nelle Filippine, dove è stata scoperta un'altra specie di Homo.