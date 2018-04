VICENZA. A Vicenza nessun bambino respinto da asili nido e scuole materne, perché sprovvisto della certificazione dell’avvenuta vaccinazione o della prenotazione all’Ulss. È successo a Milano, in Abruzzo, in Sicilia, in Sardegna e in qualche altra Regione italiana. Da noi è difficile che, almeno quest’anno, fino al termine dell’anno scolastico, a qualcuno dei piccoli non in regola venga vietato di entrare in aula. Il 10 marzo, in base alla legge Lorenzin che ha introdotto l’obbligo vaccinale per dieci tipi di patologie dopo che i dati di copertura nazionale avevano raggiunto livelli troppo bassi producendo una situazione di rischio per la salute pubblica, era l’ultimo giorno utile per i genitori per presentare la documentazione o la carta dell’Ulss per l’appuntamento già fissato per l’adempimento degli obblighi vaccinali, ma in città, in provincia e nel Veneto, i termini sono slittati, in quanto il ministero della Salute ha autorizzato le Regioni già dotate dell’anagrafe vaccinale informatizzata ad anticipare nell’anno scolastico in corso la procedura semplificata in origine prevista dall’anno scolastico 2019-2020, cioè il sistema che consente lo scambio diretto di dati tra Ulss e istituti. La legge parla chiaro, ma c’è questo slittamento dei termini. E forse anche questa situazione di stallo sta influendo sulla scarsa, se non scarsissima, adesione alle sedute straordinarie organizzate dall’Ulss in città ogni giovedì pomeriggio da marzo fino a maggio negli ambulatori di via Albinoni per quanti avessero voluto vaccinarsi nei tempi supplementari per evitare conseguenze. «Risultati deludenti», dice la direttrice del Sisp Paola Costa. In pratica la montagna, e non per colpa dell’Ulss, sta partorendo il topolino. Vanificando in buona parte tutta la grossa organizzazione messa in piedi dall’azienda berica con non poco lavoro, anzi con il massimo zelo da parte del Servizio di igiene pubblica che, grazie alla dottoressa Costa, anche se con organici ridotti, ha imbastito una complessa operazione estesa ai due distretti est e ovest da portare avanti fuori dell’orario ordinario. All’invito dell’Ulss ha risposto finora solo il 20 per cento, anche meno in alcuni degli ambulatori aperti sul territorio. Alla fine, su circa 2 mila inadempienti, se tutto andrà bene, si vaccineranno non più di 400 tra bambini da 0 a 6 anni. E, fra l’altro, a presentarsi non sono mai i figli dei no-vax di lungo corso, ma i piccoli ai quali per essere nella norma mancava un’ultima dose, e che si trovavano nel limbo della legge per distrazione o dimenticanza dei loro genitori. Insomma, nessun pentito fra i fondamentalisti del rifiuto, che fra l’altro, spesso, continuano a mettere in pratica qualsiasi artificio per allungare i tempi e sfuggire alle scadenze. «Molti dei genitori che abbiamo invitato con le lettere a vaccinare i figli - spiega la dottoressa Costa - vengono solo per avere un ulteriore colloquio». Gli irriducibili restano dunque a quota zero, confermando lo scetticismo sempre serpeggiato fra gli addetti ai lavori, al di là dello sforzo dell’Ulss che non ha risparmiato nulla per mettere a disposizione di chi vuole vaccinarsi medici e assistenti sanitarie. «Noi - dice il direttore generale Giovanni Pavesi - stiamo cercando di fare fino in fondo il nostro dovere e fino all’ultimo giorno non lasceremo nulla di intentato per dare alle famiglie la possibilità di mettersi in regola. Senza costrizioni, ma come diritto di tutela della salute da garantire a tutti». Paradossalmente, invece, risulta che molte decine di famiglie aderenti ad associazioni per l’assistenza integrativa convenzionate con enti pubblici e aziende abbiano chiesto il rimborso della spesa per la vaccinazione dei figli probabilmente presso strutture private.

Franco Pepe