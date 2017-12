È stato un anno intenso e campale. Segnato dal terrorismo e da molti lutti. Ma lo ricordiamo però volentieri, questo 2017 che sta per chiudersi, perché ha portato anche elementi di progresso per l'umanità, dibattito su temi etici, eventi culturali di spessore. Sui dodici mesi dell'anno che si chiude hanno lavorato in queste ultime settimane i giornalisti del GdV per produrre un almanacco intitolato "Avvenimenti" che in oltre 100 pagine racconta cosa è accaduto nel mondo, in Italia, in Veneto e nel Vicentino. Verrà regalato ai lettori domani venerdì 29 dicembre con la copia del quotidiano: una rivista in carta patinata da conservare perchè riassume brevemente tutti i fatti più importanti del 2017, con fotografie, date e nomi dei protagonisti. Un viaggio dentro le notizie, da non perdere davvero.