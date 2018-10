VICENZA. Dal 2 al 26 maggio 2019 si svolgerà la 15a edizione del Festival Biblico e Polis sarà il tema che farà da filo conduttore ai numerosi incontri che per un mese coinvolgeranno vie, piazze, teatri, chiese e palazzi delle città delle diocesi di Vicenza, Verona, Padova, Rovigo e Vittorio Veneto.

Si partirà, quindi, dalle Sacre Scritture - dalla molteplicità dei loro significati per l’uomo e per la storia e dalle differenti dimensioni che le caratterizzano - per parlare di città e cittadinanza, cercando di riconoscere il "senso" delle città considerandone le trasformazioni avvenute nei tempi e le vicissitudini contemporanee, e interrogandosi - anche a partire dall’ascolto della Bibbia - sull’abitare e coabitare in esse che le costruisce, ieri come oggi.

Sono in particolare tre le prospettive che verranno indagate negli appuntamenti culturali del Festival che, come di consueto, saranno caratterizzati da diversi approcci e diversi linguaggi.