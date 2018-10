VICENZA. Vicenza come Reims. Il paragone con lo champagne può far sorridere e ai più può risultare irriverente e provocatorio, sta di fatto che questo fine settimana a Villa Bonin, in zona industriale vicino alla fiera, si potranno degustare oltre 100 metodi classici della più importante bollicina del Veneto, una delle più interessanti in Italia: il Lessini Durello, «Vino duro per gente dura», come soleva ripetere Aldo Dall'Igna, uno dei più geniali storici dell'enogastronomia vicentina, che già nel 1978 celebrò, in tempi non sospetti, il fidanzamento tra il Durello e il bacalà alla vicentina.

Prende il via infatti domani alle 17 e sino alla mezzanotte, per poi proseguire domenica dalle 17 alle 22, Durello&Friends la due giorni annuale organizzata dal Consorzio di tutela della doc a scavalco tra Vicenza e Verona, che raggruppa 30 cantine, per un milione di bottiglie, ma con una potenzialità di oltre 4 milioni. La kermesse torna in terra berica per un fine settimana di convegni, degustazioni guidate, presentazioni di libri, la consegna del premio "Durello 2018", l'assaggio libero di oltre 100 spumanti metodo classico, abbinati alle creazioni gastronomiche di celebrati chef e pizzaioli, di una selezioni di formaggi della Lessinia e dell'Altopiano di Asiago, di salumi artigianali e di ostriche nazionali direttamente dall'Adriatico. Il tutto gratuitamente, pagando solo il biglietto di ingresso, che quest'anno è 15 euro, ridotto a 10 per sommelier tesserati.

«Il Lessini Durello sta vivendo un momento felice - spiega il presidente del Consorzio di tutela e promozione della Doc, il direttore generale del gruppo vicentino Vitevis, Alberto Marchisio - grazie al fatto che si tratta di uno spumante dalla grande identità, un eccezionale marcatore territoriale, in grado di valorizzare le nostre zone, promuovendone le bellezze naturali, architettoniche e culturali. È poi uno spumante unico, di grande carattere, che può solo crescere sui mercati nazionali ed esteri, grazie alla sua originalità e diversità e ad una struttura unica che gli conferisce anche una longevità importante. Infine è un vino eroico, che nasce da piccole realtà produttive, originali e in continua evoluzione».

L'uva Durella, che dà origine al vino è una varietà autoctona di antiche origini, segnalata fin dal 1292 negli Statuti di Costozza, e ampiamente studiata nell'Ottocento, tracce tra Vicenza e Verona si ritrovano anche in epoca preistorica, con ritrovamenti di alcune ampelidee fossili, antenate dell'attuale vite. L'etimologia del nome va attribuita quasi certamente allo spessore e alla consistenza coriacea della buccia. Il nome, in origine Duracina, deriva dal latino durus acinus, per la consistenza della buccia.

Alberto Tonello