Domenica di corsa tra mostre e mercatini

VICENZA. Primo fine settimana d’avvento dal clima tutto natalizio. Sabato alle 18.30, infatti, in piazza dei Signori si svolgerà la cerimonia di accensione dell’albero e delle luminarie di Natale e nel tratto sud di corso Fogazzaro dalle 9 alle 21 ci saranno le bancarelle della “Festa d’inverno”, ma tanti saranno anche gli appuntamenti e mercatini nei quartieri. L’altro evento clou sarà domenica mattina la “Stravicenza-Half marathon”, con mezza maratona e camminata non competitiva di 5 km. Ritrovo dalle 7.30 al Patronato Leone XIII e partenza alle 9.30 da piazza dei Signori.

SPETTACOLI. Sabato alle 20.30 a S. Maria Annunziata concerto di inizio avvento con le corali Settecà e Roncà e il coro “Pellizzari” di Arzignano.

Domenica alle 17.30 in piazza dei Signori “Natale e musica sotto l’albero”, concerto di Natale dell'“Arrigo Pedrollo Band”.

Venerdì alle 21 al Teatro Astra “Overload” del collettivo “Sotterraneo”. Sabato alle 20.45 al Teatro Comunale “Show” trittico di danza con Hofesh Shechter Company. Alle 21, invece, al Kitchen Teatro Indipendente, l’associazione “Radicate modernità” presenta “Madri”. Sempre alle 21 ma al Teatro Cà Balbi, “Bastava ‘na bota”, commedia dialettale con la compagnia Compagnia del Mondonego.

MERCATINI. Tutti i giorni dalle 9 alle 22 casetta del Villaggio Sos in contra’ Cavour.

Venerdì dalle 15 alle 17.30, sabato e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 18 mercatino all’oratorio di Bertesinella.

Sabato dalle 18 alle 20 e domenica dalle 9 alle 12 e dalle 15.30 alle 19 mercatino missionario nell’oratorio di Anconetta.

Venerdì dalle 14.30 alle 17, sabato dalle 17 alle 20 e domenica dalle 7.30 alle 12 mercatino davanti alla chiesa di Ospedaletto.

Sabato dalle 14 alle 20 e domenica dalle 10 alle 20 al Giardino Manfè mercatino con musica, spettacoli e intrattenimento per i bimbi.

Domenica dalle 10.30 alle 16 mercatino all’elementare di via Prati, con festa, giochi e momento conviviale e prodotti di Campagna Amica. E al mercato coperto di Coldiretti sabato mattina consigli su come confezionare i propri regali e domenica su come realizzare addobbi per l’albero.

MOSTRE. Secondo fine settimana per “Il trionfo del colore. Da Tiepolo a Canaletto e Guardi, Vicenza e i capolavori dal Museo Pushkin di Mosca” a Palazzo Chiericati e Palazzo Leoni Montanari, dove si possono anche visitare “Paparazzi” - Fotografi e divi dalla Dolce Vita ad oggi” e “Seduzione. Mito e arte nell'antica Grecia” (Gallerie d’Italia). Proseguono al Museo Naturalistico le mostre “Orsi & Uomini – una preistoria dei Colli Berici” e “Vincitori e vinti”; a TheArtsBox “Water, Colour & Life on Earth. Acquarelli & parole per un pianeta sotto assedio”; al Museo del Risorgimento e della Resistenza “Finis Austriae”; alla biblioteca Bertoliana “Documenti e libri sul vino vicentino”; “Tiepolo allo specchio” a Villa Valmarana ai Nani; “Tiepolo segreto” al Palladio Museum; “Vitalità” a Parco Città. Termina domenica la mostra “L'esercito dello Stato Veneto” alla Fondazione Monte di Pietà. Ai Missionari Saveriani, mostra dei presepi missionari.

QUARTIERI. Venerdì alle 12 al centro Proti pranzo sociale e tombola. Alle 21 nella sede del Gruppo alpinistico vicentino “Trekking in Patagonia/Terra del Fuoco”. Alle 18.30 al Teatro San Marco “Japan experience”, diario di viaggio con Marina Magro e cerimonia del tè con la maestra Makiko Wakita. Alle 16 alla biblioteca La Vigna, Cerimonia del tè: The secrets of Chinese Tea, con convegno e cinque tea master dalla Cina.

Sabato dalle 9 alle 12, al Centro Civico 7 “Incontrare il nostro bambino ferito. Imparare a comprendere i propri bi-sogni”, seminario con Viviana Casarotto. Alle 21 alla media Carta, “Bal Folk”, festa di danze popolari. Alle 17.30 all’oratorio di Araceli “Incontrare le donne dei Vangeli”, la biblista Lena Residori presenta il libro di Maria Grazia Scaramella.

Sabato e domenica dalle 8 alle 19 a Villa Lattes mostra di quilt e patchwork. Domenica alle 18 al centro civico 7 concerto di Natale.

Maria Elena Bonacini