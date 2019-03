VICENZA. Il mondo del cinema cinese sbarca in Veneto. Domani la celebrity Ma Li, attrice popolarissima in Cina, sarà a Vicenza per un tour con annesso servizio fotografico. Potrebbe sembrare una visita di piacere quella della star 36enne ma all'origine della spedizione cinese c'è un progetto turistico internazionale.

A condurre in città l'interprete di commedie e serie tv di successo (le sue pellicole hanno venduto qualcosa come un miliardo di biglietti) è infatti la conclusione dell'Anno del turismo Ue-Cina, iniziato nel 2018 da Venezia e che proprio in laguna si concluderà venerdì. Un'iniziativa che mira a promuovere in estremo Oriente le meraviglie venete allo scopo di allargare la platea turistica portando sempre più ospiti stranieri nel Belpaese e nel Nordest in particolare.

Secondo la scaletta ufficiale della missione Ma Li, trascorrerà la giornata di oggi a Verona, assistita da European travel commission, dal consorzio VicenzaÈ e da Monica Viviani: accompagnata da un team di quattordici persone, l'attrice effettuerà alcune riprese nei luoghi simbolo, dalla casa di Giulietta con il suo illustre balcone, a piazza delle Erbe, fino alla tomba della giovane Capuleti.

L'attrice sarà poi domani a Vicenza, prima a villa Valmarana ai Nani e poi in centro storico per alcuni scatti al teatro Olimpico e in Basilica palladiana. Durante la permanenza in città Ma Li dovrebbe incontrare i rappresentanti dell'amministrazione comunale e spostarsi anche a Montecchio Maggiore ai Castelli e alla Fondazione Bisazza.