VICENZA. Oltre due miliardi di euro svaniti nel nulla nel Vicentino; un disastro che per ogni famiglia coinvolta ha visto sfumare una media di 45 mila euro di risparmi. A tanto ammontano le perdite subite dai soci di Banca Popolare di Vicenza e Veneto Banca, dopo il crac degli ex istituti di credito. Tracollo che sulle imprese non ha lasciato segni meno dolorosi se l’emorragia che ha toccato il mondo produttivo è, in media, di 57 mila euro per azienda.

Sono alcuni dei dati che l’amministrazione comunale ha raccolto nell'ambito del monitoraggio condotto sugli effetti delle crisi bancarie sul tessuto socio-economico vicentino. Un approfondimento che finirà sul tavolo della Commissione regionale di inchiesta sulle banche. Ed è anche a fronte di questi pesantissimi effetti che l’amministrazione chiederà al governo di aumentare la disponibilità del fondo di ristoro per i danneggiati, ora di 100 milioni di euro.

Laura Pilastro