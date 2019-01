VICENZA. Sugli scaffali e nelle bollette: dai beni di prima necessità ai servizi, fino all’energia. Cristallizzato in un numero, lo stillicidio di aumenti che ha caratterizzato il 2018 rispetto all’anno precedente si traduce in una spesa supplementare di 316 euro per ciascuna famiglia vicentina. Una stangata che fa di Vicenza la seconda città, dopo Padova, più cara del Veneto e la 26esima in Italia. Lo dice la classifica stilata dall’Unione nazionale consumatori sui rincari annui e l’inflazione media registrata nei capoluoghi di provincia. Una graduatoria che vede in vetta Bolzano, con un aggravio di spesa pari a 632 euro, e fanalino di coda Potenza, con un'impennata di 63 euro a nucleo familiare.

Laura Pilastro