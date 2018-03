Morto in acciaieria Caschetto sulla bara tra lacrime e ricordi

Sulla bara il suo caschetto da vice responsabile di reparto, quasi una medaglia per chi, come lui, amava e andava fiero di quel duro lavoro in acciaieria conquistato con impegno e dedizione quotidiani. E ad accompagnare ieri mattina nel suo ultimo viaggio Andrea Ponzio, l’operaio di 35 anni deceduto giovedì 22 febbraio in seguito allo scoppio di un tubo negli stabilimenti Beltrame, i colleghi e gli amici dell’azienda dove, da sette anni, aveva trovato la sua seconda famiglia. Le tute verdi dei lavoratori dell’industria di viale della Scienza, chiusa ieri mattina per tre ore per consentire la partecipazione alle esequie, hanno sorretto, aggrappandosi quasi, il feretro del giovane, portato a spalla attraverso la navata della chiesa di San Giorgio Martire, a Costabissara. Assieme a loro, mescolate tra la folla di familiari, concittadini di Caldogno e Costabissara, tante divise della polizia (tra i banchi il questore Petronzi e, per l’Arma, il comandante provinciale Santini), giunte a dare conforto al padre Marco, poliziotto della Questura, a mamma Annadora, al fratello Manuel e alla compagna Lucia. Non c’era la figlioletta Gaia, troppo piccola, con i suoi 5 anni, per affrontare un dramma così difficile da spiegare e da accettare. Di spiegazioni prova, con l’aiuto della fede, a trovarne don Roberto Xausa, che ammette di non poter rispondere, però, al “Perché?” che scuote tutti i presenti. «Possiamo arrabbiarci e continuare a chiederci il perché di questa perdita improvvisa e prematura, soprattutto per Lucia e i genitori, alle prese con il dolore più grande che ci possa essere oppure - suggerisce don Roberto - possiamo chiedere a Dio di darci la forza per ritrovare la serenità». Una condizione impossibile, ora, per chi conosceva e stimava, amava Andrea: lui sempre allegro, sorridente, scherzoso, intento a strimpellare la chitarra, a chiacchierare, a infilarsi in interminabili discorsi, nel ritratto che, dal pulpito, ne fanno i colleghi e amici più stretti. «Amavi la vita e la tua famiglia, sei stato un compagno e un papà presente e innamorato della sua bambina, per lei faremo in modo che, anche se in un attimo tutto è cambiato, nulla cambi». Per questo, tra le lacrime, c’è spazio anche per un sorriso, nell’immaginarsi Andrea a vegliare sui suoi cari, «con il tuo solito sorriso sghembo, la sigaretta in bocca, un bicchiere di vino in mano», lo salutano gli amici citando Vasco Rossi perché, in fondo, la vita è davvero «un brivido che vola via». Profondo cordoglio ha espresso il sindaco di Costabissara e vicepresidente della Provincia Maria Cristina Franco: «Ci stringiamo alla famiglia nel ricordo di un ragazzo serio, positivo e gran lavoratore». Al termine di una cerimonia semplice, «com’era Andrea», sottolinea il parroco e prima di raggiungere il cimitero di Caldogno, le ultime parole sono quelle spezzate di un padre annichilito dal dolore: «Volevo ringraziare tutti per la disponibilità e l’aiuto che ci avete dimostrato. Per noi è stato un onore aver avuto nella nostra famiglia Andrea». • © RIPRODUZIONE RISERVATA

Giulia Armeni