VICENZA. Prime e diffuse avvisaglie di un’influenza da paura che già circola nel Veneto, e che, secondo parecchi esperti, sarà una delle peggiori degli ultimi dieci anni. Un’esplosione di sindromi parainfluenzali. Una sequela di bronchiti, polmoniti, disturbi respiratori con raffiche di tosse, raffreddore, mal di gola propiziati da sbalzi di temperatura e polveri sottili, ma anche tante sindromi gastro-intestinali accompagnate da nausea, diarrea e vomito. Migliaia di vicentini a letto con la febbre. Anziani, giovani, bambini. Un ponte natalizio di 4 giorni e quello di Capodanno quasi altrettanto lungo. Medici di base fuori servizio in tutte le feste comandate a cominciare da venerdì. Sostituti spesso poco graditi. Insomma una non felice congiunzione astrale e un effetto, fra malattie vere e crisi da panico per ambulatori chiusi, piuttosto pesante. Pronto soccorso e guardia medica presi d’assalto. In ospedale reparti come medicina, geriatria, pediatria intasati. Tutti in fila e code che qualche volta iniziano parecchi metri fuori la porta nelle farmacie di turno. Al San Bortolo non c’è pace in pronto soccorso. In 4 giorni un migliaio di accessi. Stessa musica in terapia intensiva pediatrica.

F.P.