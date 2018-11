VICENZA. Il Tar del Veneto ha condannato la prefettura di Vicenza (con il ministero dell’interno) a risarcire un cittadino indiano. Quest’ultimo, nel 2015 aveva chiesto il riconoscimento della cittadinanza italiana, perchè ne aveva tutti i requisiti. Ma non aveva ricevuto alcuna risposta, che dovrebbe arrivare entro un mese. In realtà ha aspettato più di tre anni, fino a quando qualche mese fa il ministero gli ha accordato la cittadinanza. Ma per la lunghissima attesa sarà risarcito con 2 mila euro. Per un bengalese, invece, è arrivato il riconoscimento, ma senza risarcimento.