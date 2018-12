VICENZA. Lunedì 31 festa di Capodanno: dalle 16 alle 2 del primo giorno del 2019 musica, balli, animazione e divertimento in piazza dei Signori grazie al piatto ricchissimo servito da “Magika”, il grande evento gratuito ideato per il veglione. Si comincia alle 16, con l’apertura, davanti alla pista di pattinaggio in piazza Biade, di una location in stile “baita di montagna”, che accoglierà le famiglie con giochi, laboratori, cioccolata calda e baby dance. Dalle 18 in piazza dei Signori bar all'aperto, per passare poi, alle 22, alla festa vera e propria, che entrerà nel vivo al ritmo di musica dance e non solo, grazie ad una selezione di proposte curate dai dj Andrea Bozzi, Gianni B, Giulio Palm Beach e Matteo Favaretto che, assieme ai vocalist Aryfashion e Thorn, si alterneranno tra consolle e microfono nella maratona verso il conto alla rovescia di mezzanotte.

Ma occhio ai divieti: anche quest’anno, dalle 21 alle 6, sarà proibito vendere e consumare bevande alcoliche e analcoliche in contenitori di vetro e lattine e per i trasgressori è prevista una sanzione da 25 e 500 euro. Stesso importo per le multe che verranno staccate anche a chi violerà le disposizioni del regolamento di polizia urbana che impedisce l’utilizzo di mortaretti, prodotti esplodenti ed artifici pirotecnici ad effetto di scoppio, anche se di libera vendita, in tutta l’area del centro storico.

Non solo piazza dei Signori però. Lunedì alle 20 festa di Capodanno con orchestra al centro sociale di via Colombo, mentre alle 22 al teatro Comunale "Gran concerto di San Silvestro" con l'Orchestra del teatro Olimpico.

BASSANO. Lunedì 31 dalle 19.30, per chi vuole vivere un S. Silvestro a sfondo sociale, all’istituto Graziani di via Cereria la quindicesima edizione del “Capodanno di condivisione” promosso dall’associazione “Iess”. Per informazioni e iscrizioni: 346-9794524.

Alle 22 al PalaDue di via Ca’ Dolfin, Natalino Balasso propone il suo “Discorso di Capodanno” per traghettare “lo sbigottito pubblico del teatro verso un radioso 2019, tra monologhi, tirate satiriche, scempiaggini e indignazione deflagrante”. Il tutto, con rigoroso brindisi allo scoccare della mezzanotte.

Dalle 23 alle 2 del mattino in piazza Libertà “Tutti in piazza aspettando il 2019” promosso dalla Pro Bassano. In scaletta, musica dal vivo con i “Novaluna Party Band”, animazione con video e conto alla rovescia, brulè e panettone per tutti. Per informazioni: 0424-227580. (LO.PA.)

MAROSTICA. Lunedì 31 dalle 22.30 alle 2 del mattino, in piazza degli Scacchi, si potrà ballare per il “Capodanno a Marostica” promosso da Amministrazione comunale, Confcommercio e Pro Marostica al ritmo di un lungo deejay set che accompagnerà il pubblico fino alla mezzanotte, con l’incendio del Castello inferiore e fuochi d’artificio (informazioni allo 0424-72127). (LO.PA.)

ASIAGO. Lunedì 31 dalle 21.30 alle 5 per la dodicesima volta al palaghiaccio di Asiago “90 Wonderland” e “2000 Wonderland” promosso da Amministrazione e Pro Loco con la Due Punti Eventi per salutare l’arrivo del 2019 a tempo di musica. In scaletta i principali successi degli anni ’90 e del 2000 nella festa al coperto più grande del Veneto. Per cominciare, la musica dal vivo dei “Mr Gray Live!” e, a seguire, deejay set, ballo, effetti speciali e video show. Per la serata è previsto anche un servizio di bus navetta gratuiti, su prenotazione, da Thiene, Schio e Bassano (informazioni allo 0424-462221). (LO.PA.)

ROANA. Capodanno nel segno del liscio, al nuovo palazzetto di Canove. Lunedì 31 dicembre la festa inizierà alle 20.30 con il classico cenone. A seguire musica con la band “Silvia” (informazioni allo 0424-692125). (LO.PA.)

PIOVENE ROCCHETTE. Martedì 1 gennaio 2019 alle 17.30 nell'auditorium comunale si terrà il concerto di capodanno "The Voice e l'orchestra omaggio a Frank Sinatra" con CAM Orchestra, Stefano Fusco alla voce, Direttore Gastone Bortoloso. Ingresso libero.